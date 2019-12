Presa din Germania, despre decizia Simonei Halep de a nu juca in Fed Cup: Boicot?

O publicatie din Germania se intreaba daca decizia Simonei Halep de a nu participa la editia din acest an a Fed Cup nu e de fapt un boicot. In trecut, Simona a anuntat in mai multe randuri ca nu e de acord cu modificarea formatului competitiei si ca nu se va mai evolua daca schimbarile vor fi mentinute.

"Boicot? Simona Halep devine prima jucatoare de top care anunta ca nu va juca in Fed Cup,al carei format va fi modificat din 2020", scrie Tennis Net. Aseara, insa, sportiva noastra a tinut sa specifice ca nu e vorba de o retragere, ci doar de o decizie luata pentru a se putea concentra pe Jocurile Olimpice din vara. Romania intalneste Rusia pe 7 si 8 februarie in barajul de calificare la turneul final al Fed Cup. Din 2020, Fed Cup va avea un alt format, cu calificari si un un turneu final cu 12 reprezentative, care anul viitor se va disputa la Budapesta, in perioada 14-19 aprilie.