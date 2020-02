Presa italiana, in extaz inaintea duelului din Fed Cup: Ce sansa avem! Romania e pe un butoi cu pulbere!

Jurnalistii italieni sunt in extaz dupa ce au aflat ca vor intalni Romania in barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup. "Italia, ce sansa! Romania e pe un butoi cu pulbere", titreaza Tennis World Italia dupa tragerea la sorti.

Sursa citata scrie ca Italia a fost extrem de norocoasa, iar jurnalistii italieni nu inteleg reactiile din Romania. "Privind palmaresul Italiei, care include patru titluri intre 2006 si 2013, este aproape umilitor sa citim reactiile presei din Romania", noteaza portalul italian. Dimpotriva, afirma jurnalistii din Peninsula, cei norocosi au fost italienii.

"Cele mai bune romance nu mai sunt interesate de Fed Cup. Simona Halep s-a suparat dupa schimbarea formatului din Fed Cup si a fost clara, a anuntat ca nu va mai juca. Halep inseamna jumatate din echipa Romaniei, dar chiar si fara ea ar fi capabili sa prezinte o echipa buna.

Problema este ca si celelalte jucatoare de top au facut un pas in spate. Saptamana trecuta nu au fost prezente Sorana Cirstea, Patricia Tig, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Monica Niculescu", a mai scris sursa citata. Pe de alta parte, jurnalistii italieni noteaza ca "Romania se afla pe un butoi cu pulbere" si din cauza neintelegerilor financiare dintre Federatie si jucatoare, pe care Ziare.com le-a dezvaluit in exclusivitate la inceputul acestui an.

"Ion Tiriac a decis sa taie platile jucatoarelor si vrea sa le rasplateasca doar pentru rezultate, fara sa le mai asigure bonusuri pentru prezenta. Angajatii Federatiei i-au spus ca aceasta decizie va produce multe probleme, dar el nu a vrut sa auda de asa ceva. Rezultatul este cel pe care l-a vazut toata lumea, mai multe jucatoare nu s-au prezentat cu Rusia", a mai scris sursa citata.

In plus, jurnalistii italieni sustin ca motivul retragerii Soranei Cirstea ar fi neintelegerile avute cu Simona Halep si Ion Tiriac. "Fosta ocupanta a locului 21 WTA este in relatii proaste cu Halep si Tiriac si s-a retras in decembrie 2018", a comentat Tennis World Italia. "In concluzie, Romania este pe un butoi cu pulbere si este mult mai putin competitiva decat ar parea la o prima privire", a concluzionat sursa citata.

Intalnirea cu Italia se va disputa in zilele de 17 si 18 aprilie, in tara noastra. Jasmine Polini (locul 94 WTA) si Camila Giorgi (locul 100) sunt cele mai bine clasate tenismene ale Italiei. La meciul castigat in weekend cu Croatia, antrenorul nejucator al Italiei, Corrado Barazzutti, le-a folosit pe Camila Giorgi si Elisabetta Cocciaretto (locul 154 WTA).