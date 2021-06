Rafael Nadal, anunț-șoc: s-a retras de la Wimbledon și Jocurile Olimpice

Rafael Nadal (35 de ani, 2 ATP) a anunțat în urmă cu scurt timp că nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Încă de la conferința de presă ce a urmat înfrângerii cu Novak Djokovic de la Roland Garros, Rafa Nadal pusese sub semnul incertitudinii prezența sa la Wimbledon. Spaniolul și-a luat câteva zile libere, iar astăzi a făcut anunțul: nu va participa la prestigiosul turneu londonez, care începe în două săptămâni. E pentru a doua oară în carieră când Nadal ratează turneul de la Wimbledon. Accidentările l-au oprit să concureze la Londra în 2009 și în 2016.

"Nu e ceva ce îmi place să scriu, dar vreau să vă informez că am decis să nu particip la turneul din acest an de la Wimbledon și nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Niciodată nu e ușor să iau o asemenea decizie, însă, după ce mi-am ascultat corpul și am disctat cu echipa mea, am înțeles că acesta este decizia optimă, obiectivul fiind să-mi extind cât mai mult cariera și să continui să fac ceea e mă face fericit.

(...) Faptul că există doar două săptămâni între Roland Garros și Wimbledon în acest an nu mă ajută să-mi revin din punct de vedere fizic. Au fost două luni de eforturi mari în sezonul de zgură și decizia pe care o iau se concentrează pe termen mediu și lung. În aceste momente ale carierei mele, o parte importantă este prevenirea oricărui tip de excese în corpul meu", scrie Rafael Nadal pe contul sau de socializare.

Nadal nu va participa nici la Jocurile Olimpice, astfel că revenirea lui în circuit se va petrece în luna august, la turneele pregătitoare pentru US Open. Spaniolul are deja două medalii olimpice în palmares: la simplu, în 2008 (Beijing), și la dublu în 2016 (Rio).