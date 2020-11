Reactia Federatiei de Bob dupa ce o sportiva si-a acuzat antrenorul de hartuire sexuala: "Fata are imaginatie bogata"

Federatia Romana de Bob si Sanie (FRBS) a avut o prima reactie dupa ce sportiva Ioana Gheorghe (23 de ani) s-a razboit in presa cu antrenorul Paul Neagu (66 de ani), pe care l-a acuzat de hartuire sexuala, intimidare si chiar proxenetism.

Conform gsp.ro, secretarul general al federatiei, Florin Ticu, a intervenit in acest scandal si i-a luat apararea tehnicianului. "Eram in lenjerie intima, numai ce iesisem de la dus. A intrat peste mine in camera. Eram in pat si el statea in picioare si se uita de deasupra mea. Avea telefonul in mana si a incercat sa dea cu el in mine", sunt doar o parte a declaratiilor facute in urma cu cateva zile de Ioana Gheorghe.

"Personal, n-am niciun indiciu ca declaratiile fetei sunt credibile. Din semnalele noastre, e posibil sa fie la mijloc o imaginatie bogata si sa existe interese din partea ei. Pare sa fie o inscenare, pentru ca, din afirmatiile preliminare ale colegelor si ale baietilor prezenti si ei in Letonia, nu se confirma momentan nimic. Neagu detine mesaje din partea iubitului sportivei, care insista sa fie cooptat in staff pentru a fi alaturi de fata. E profesor de educatie fizica. Noi n-am cedat la aceste presiuni. Lasam insa Comisia sa-si faca treaba. Nu vrem sa influentam cu nimic demersul lor", a afirmat oficialul FRBS.