Roland Garros 2019: Simona Halep, pe locul 8 in clasamentul WTA. Pe cat poate pica daca nu castiga turneul

Simona Halep are o presiune imensa la Roland Garros 2019, acolo unde trebuie sa-si apere trofeul cucerit anul trecut ca sa se mentina in primele locuri din clasamentul WTA!

Simona Halep incepe saptamana pe locul 3 in clasamentul WTA, insa in timp real i s-au sters punctele cucerite anul trecut la Roland Garros si a picat pana pe locul 8! Simona Halep trebuie sa-si recastige cele 2000 de puncte obtinute prin succesul din 2018 pentru a se mentine in topul ierarhiei mondiale. Daca iese din primul tur, Halep poate iesi chiar si din top 15 WTA, in functie de rezultatele obtinute de adversarele ei.

Simona Halep se dueleaza cu Ajla Tomljanovic, 26 de ani, din Croatia in primul tur de la Roland Garros. Aceasta ocupa locul 47 in clasamentul WTA si vine dupa o infrangere in turul doi la Nurberg pe zgura. Tomljanovic a iesit si la Roma in turul 2, fiind invinsa de Karolina Pliskova, iar la Madrid a fost eliminata de Mihaela Buzarnescu in primul tur, in doua seturi

Simona Halep si Ajla Tomljanovic s-au duelat de doua ori pana acum, pe 16 august 2018 la Cincinnati, cand romanca s-a impus pe hard in turul doi in trei seturi, scor 4-6; 6-3; 6-3. Prima intalnire dintre cele doua a avut loc in 2010 in FED Cup, cand Halep a castigat tot in trei seturi, 6-7; 6-1; 7-6. Cele doua jucatoare nu s-au duelat niciodata pe zgura pana acum.

Cand joaca Simona Halep si Ajla Tomljanovic la Roland Garros 2019

Cap de serie numarul 3, Simona Halep a fost programata marti, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata de organizatori. Azi intra in scena la Roland Garros 2019 Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Marius Copil pe zgura de la Paris.

Clasamentul WTA

1 Naomi Osaka 6486p

2 Karolina Pliskova 5685

3 Simona Halep 5533

4 Kiki Bertens 5405

5 Angelique Kerber 5095

6 Petra Kvitova 5055

7 Sloane Stephens 4552

8 AShleigh Barty 4420

9 Elina Svitolina 3967

10 Serena Williams 3521