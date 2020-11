Romania s-a calificat dramatic la EURO, dupa un egal scos cu Danemarca

Echipa nationala de tineret a facut egal, 1-1, acasa, cu Danemarca si merge la Campionatul European de tineret, competitie ce va avea loc anul viitor, in Ungaria si Slovenia.

Romania a ratat ocazii mari in prima repriza, prin Matan si Costache. Deja calificata, Danemarca a deschis scorul in repriza a doua, dintr-un penalty inventat de arbitrul georgian. Costache a marcat golul calificarii in minutul 70, dupa o pasa venita de la Ianis Hagi.

Victoria Bosniei cu Belgia, 3-2, ne-a asigurat punctul necesar pentru a merge la Euro. In caz ca belgienii ar fi castigat, Romania trebuia sa invinga pe Danemarca. Campionatul European de Tineret din 2021 va incepe in martie cu faza grupelor si va continua cu rundele eliminatorii in iunie.

Echipele de start:

Romania U21: Vlad - Harut, Pascanu, Ciobotariu, Boboc- Morutan, Marin, Olaru - Matan - Costache, Hagi; Rezerve: Aioani, Oprut, Itu, Simion, Carnat, Casap, Cimpanu, Petrila, Vladoiu; Antrenor: Adrian Mutu

Danemarca U21: Christensen - Sery, Nelsson, Bech, Klitten - Laursen, Andersen, Nartey - Isaksen, Jensen, Lindstrom; Rezerve: Hermansen, Daramy, Holse, Madsen, Dyhr, Frederiksen, Nielsen, Torp, Hausner; Antrenor: Albert Capellas Herms