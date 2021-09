Scandal la Rapid. Reacție dură a galeriei după ce Valentina Caciureac a fost înlocuită: "Un nimeni a ajuns președinte"

Înainte să demisioneze din fruntea Ministerului Transporturilor, Cătălin Drulă a semnat ordinul prin care Mircea Zamfir a devenit noul director al CS Rapid. Comunicatul a fost postat pe site-ul oficial al clubului, iar fanii rapidiști și-au ieșit din minți.

Peluza Nord a emis un comunicat pe Facebook și anunță că va protesta după această decizie:

"Alături de Vali Ionescu Caciureac! Cătălin Drulă (îl găsiți în DEX la definiția nimicului) a încercat să umilească și să indepărteze o legendă incomparabilă a clubului Rapid București: Vali Ionescu Caciureac. Costin Zamfir (nimeni de nicăieri) a fost desemnat noul președinte al clubului de cel menționat mai sus.

Vali Caciureac este sinonimul perfmormanței și seriozității în sportul românesc și merită respectată. Și-a dedicat viața culorilor alb-vișinii atât ca sportivă, obținând numeroase premii naționale și internaționale, dar și ca președinte, gestionând corespunzător cele mai dificile momente din istoria sportului giuleștean. Menționăm că în sezonul actual CS Rapid București se aliniază în primele ligi naționale la toate sporturile de echipă unde secțiile sunt active.

Acesta este rezultatul unor proiecte pentru care s-au făcut nenumărate sacrificii și roadele muncii eficiente. Adăugăm aici că deși echipa de fotbal este desprinsă de Clubul Sportiv, doamna Caciureac a fost mereu alături de FC Rapid 1923, fiind împreună cu noi încă din diviziile de amatori până în prezent. A reprezentat cheia unei comunicări și relații excelente între FC Rapid și CS Rapid.

Vali Caciureac înseamnă Rapid și trebuie să RĂMÂNĂ președintele clubului, orice alt scenariu va fi urmat de proteste vehemente și acțiuni menite să îndepărteze slugile impuse de clasa politică. Aici e Rapid!", anunță Peluza Nord.

Valentina Ionescu-Caciureac are în palmares o medalie de argint câștigată la JO 1984, la Los Angeles, în proba de săritură în lungime. Fosta atletă a reușit să câștige medalia de aur în această probă la Europenele de la Atena, din 1982.

Noul director al clubului, Mircea Zamfir, este un om politic.

Valentina Ionescu-Caciureac a reacționat după ce a fost înlocuită cu un consilier al fostului ministru: "A venit un ordin semnat de domnul ministru vineri, la ora 12:30, prin care m-a eliberat pe mine din funcție și l-a numit pe consilierul dânsului în funcția de director al clubului.

Nu am avut nevoie de niciun motiv. Pur și simplu este fără motiv demiterea. Este decizia dânsului și asta a fost. Nu pot să am nicio bănuială.

Nu știu dacă se va reveni asupra deciziei, dar voi fi prezentă la inaugurarea stadionului, chiar dacă nu sunt dorită acolo. Eu merg la deschidere, eu voi veni la meciuri, chiar dacă nu mă vrea nu știu ce om politic.

Eu am Rapidul în sânge, eu sunt de 44 de ani la clubul Rapid, am fost sportivă, antrenoare, vicepreședinte și acum președinte. Eu am luptat pentru clubul acesta și pentru sportivi și pentru secții. Am umblat ani de zile după sponsorizări, am umblat să ridic secțiile sportive. Anul acesta avem toate secțiile sportive în prima ligă.

Ce las în urmă? Las bazinul de polo, las un stadion nou pentru care am muncit trei ani, las un proiect început pentru spații de cazare pentru sportivi și toate secțiile în liga întâi, asta las la clubul Rapid. Și sunt mândră de ceea ce am făcut", a spus Valentina Ionescu-Caciureac, pentru ProSport.