Scandal urias in handbalul feminin: "FRH umileste celelalte echipe pentru a multumi CSM Bucuresti"

Presedintele campioanei Romaniei - SCM Ramnicu Valcea, Florin Verigeanu, ii pune la zid pe oficialii Federatiei Romane de Handbal (FRH) dupa ultima decizie luata. Hotararea FRH ca doar restanta dintre AHCM Slobozia si CSM Bucuresti sa se mai joace l-a scos din sarite pe Verigeanu.

"FRH umileste echipele din Liga Florilor, pentru a multumi CSMB si dispune jucarea doar a restantei AHCM Slobozia-CSMB. Aducem la cunostinta publicului care nu stie, ca la ora actuala sunt opt echipe care au in campionat un joc mai putin", a tunat Verigeanu, potrivit Gazeta Sporturilor.

"Cu disputarea acestei restante, FRH ne prosteste ca astfel se da o rezolutie pe teren, astfel campionatul se poate termina dupa acest joc! Nu mai conteaza ca daca se joaca toate cele sapte etape, atunci clasamentul se poate modifica si in partea superioara si in partea inferioara a sa. Asa ca au ales solutia halucinanta de a juca doar restanta AHCM Slobozia - CSMB, in felul acesta trimitand cu sapte etape inainte de terminarea campionatului pe AHCM Slobozia catre retrogradarea in liga a doua, iar pe CSMB sa sarbatoreasca cucerirea a inca unui titlu. Celor de la CSMB trebuie sa li se decerneze titlul", a adaugat oficialul echipei valcene.

SCM Rm. Valcea ocupa prima pozitie in clasament, la egalitate de puncte (43) cu CSM Bucuresti, care are insa un meci mai putin disputat. Daca CSM Bucuresti invinge AHCM Slobozia, ultima clasata, in singurul meciul restant care se va juca, atunci echipa Primeriei Capitalei castiga titlul.