Scandalul "Portdrapelul României la JO". Cine o contestă pe Simona Halep: "La Rio nu a vrut sa facă deplasarea pe motiv de țânțar"

Discuția despre cine va fi portdrapelul României a născut controverse în ultimii ani, fiind multe voci care susțin că Simona Halep (în cazul în care va participa la Tokyo) nu ar merita acest lucru. Pe lista contestatarilor s-a trecut recent și o fostă mare înotătoare a țării noastre.

Comentarii au fost multe și la precedenta ediție a JO, cea de la Rio: merită sau nu Simona Halep să fie portdrapel? Până la urmă, lucrurile s-au rezolvat de la sine: Simo nu a participat la Rio, iar scandalul a luat sfârșit. Cu doar câteva săptâmâni înainte de startul JO de la Tokyo (23 iulie), discuția portdrapelului a redevenit de actualitate, iar Beatrice Câșlaru (fostă mare înotătoare a României) este de părere că Halep nu merită să conducă delegația tricoloră pe pământ nipon. Reacția fostei sportive a venit pe pagina de Facebook a jurnalistului Andrei Nourescu, cel care întreba: "FedCup ba, portdrapel da?"

"Cine vrea ea să fie??? Cum se face că are tupeul să pretindă asta, când ar fi fair-play întâi să câștige medalie și apoi, peste 3 ani, sa ceara steagul!!! Sau, hai să îi dăm steagul dacă ne aduce aurul olimpic!". "Eu nu voi uita când Dna Lipa a purtat drapelul la olimpiada, și nu a comentat nimeni! Ca nu te poți egala cu palmaresul lor, al campionilor! Pe mine Halep nu ma convinge deloc ca merita sa poarte drapelul!". "Halep la Rio nu a vrut sa facă deplasarea, pe motiv de țânțar! Acum facem un armasar din covid-19??? PENTRU mine e fie performanta, fie vezi de ciorba ta!!!". "Vb de un sportiv care pretinde ceva. Atât. Ca e un etalon, nu contesta nimeni. Dar, pana când o sa ma convingă pe mine ca trebuie să poarte steagul.... Despre ce vb? Repet cine sunt eu sa critic pretențiile uneia? Eu când am vrut ceva am pus steagul pe catarg, si imnul si am ridicat la respect tribuna în picioare! Ca va fi sau nu port drapel la Tokyo, de va fi orice vrea ea sau alții... Nu sunt eu în măsură să decid" - Beatrice Câșlaru, pe Facebook.

Ajunsă la 45 de ani, Beatrice Câșlaru a participat la trei ediții ale JO: Atalanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004. La ediția din Australia a cucerit două medalii: una de argint și una de bronz. Jocurile Olimpice de la Tokyo (amânate cu un an din cauza pandemiei de Covid-19) vor avea loc în perioada 23 iulie - 8 august 2021.

Cine a fost portdrapelul României la ultimele ediții ale JO de vară:

2016 - Cătălina Ponor, gimnastică

2012 - Horia Tecău, tenis

2008 - Valeria Beșe, handbal

2004 - Elisabeta Lipă, canotaj

2000 - Elisabeta Lipă, canotaj etc.