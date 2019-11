Simona Halep dezminte categoric că s-ar fi logodit

Simona Halep a reacționat rapid la infornațiile care au circulat duminică în presă despre faptul că s-ar fi logodit după o tradiție a aromânilor și că ar fi stabilit data nunții.

Sâmbătă seara, Simona Halep, iubitul ei Toni Iuruc și apropiații lor au participat la o petrecere într-un restaurant din Mamaia. Jurnalistul Decebal Rădulescu a lansat pe Facebook informația că evenimentul a fost, de fapt, petrecerea de logodnă a celor doi. Probabil, pentru presa sportivă și mondenă de pe glob, jucătoarea a ales să transmită mesajul (foto 2) în limba engleză, pe pagina personală de Facebook (unde există și posibilitatea de a vedea traducerea, chiar dacă aceasta e stângace).

„Contrar știrilor apărute în presa din România, am vrut să anunț că nici nu m-am logodit, nici nu am stabilit data nunții. Apreciez că duc o viață care mă aduce în atenția publicului, însă zvonurile legate de viața mea privată sunt incorecte și dezamăgitoare, așa că am vrut să îmi asigur fanii, prin intermediul acestui mesaj, că toate aceste zvonuri sunt false.

Mă voi asigura că voi împărtăși toate veștile bune cu voi în ceea ce privește o viitoare logodnă!

Vă mulțumesc pentru suport, Simo".