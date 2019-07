Simona Halep, sarut pasional cu noul iubit! Imaginile care NU mai lasa loc de nicio interpretare

Simona Halep, campioana de la Wimbledon, a fost surprinsa in timp ce se saruta cu noul ei iubit, pe plaja din Mamaia. Este vorba despre omul de afaceri Toni Iuruc (40 de ani), cu care Simona Halep (27 de ani) a fost surprinsa si in Bucuresti. Vineri dupa-amiaza, cei doi s-au distrat la Constanta, fiind surprinsi de fotoreporterii Click, pe o plaja din Mamaia.

Dupa ce englezii au facut speculatii in ceea ce priveste relatia Simonei Halep cu Radu Barbu, sportiva din Romania a aparut in Bucuresti la brat cu altcineva. Toni Iuruc este un milionar machedon care detine mai multe afaceri in Romania. Cei doi au fost vazuti, mai intai, intr-un restaurant din zona Herastrau, unde erau asteptati de parintii si fratele fostului lider WTA. La finalul intalnirii, cei doi au plecat impreuna.