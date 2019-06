De obicei, nostalgicii trebuie priviti cu o oarecare reticenta. Asta pentru ca informatiile lor sunt aproape mereu amestecate cu experiente personale. Insa atunci cand vine vorba de cursele de Formula 1, poate ar fi cazul sa le dam dreptate.

Strategii, alegeri de gume, reactia de la boxe sau viteza mecanicilor. Cam asta face diferenta in Formula 1 in ultimul deceniu. Si singurele sicane care mai starnesc interesul sunt cele din afara pistei. Atunci cand toata lumea, de la varf bineinteles, dispune cam de aceleasi motoare si planificari, este dificil sa mai efectuezi vreo depasire acolo unde nu se asteapta nimeni. Practic, un foarte indragit sport cu motor a devenit extrem de previzibil.

Astfel, n-ar trebui sa ne mai mire decizia luata de Fernando Alonso anul trecut. Ibericul de 37 de ani a decis sa plece din Formula 1 tocmai din cauza lipsei de spectacol de pe circuit. Campion de doua ori, in 2005 si 2006, fostul pilot McLaren a preferat sa-si indrepte atentia, timpul si indemanarea spre alte proiecte decat sa mai participe tacit la ce se intampla in F1. El a declarat in repetate randuri ca actiunea de pe circuit este foarte modesta, nemaifiind cea pe care a experimentat-o in anii sai de glorie.

Sigur, carcotasii ar putea spune ca Fernando oricum a ajuns la aproape 38 de ani si ca viitorul Formulei 1 este reprezentat de alti piloti. Chiar zilele trecute, McLaren a respins clar ideea revenirii lui Alonso in cadrul echipei, chiar si ca pilot de rezerva pentru restul sezonului, preferand sa semneze cu Serghei Sirotkin. Pentru al doilea an consecutiv, spaniolul a devenit campion cu Toyota in celebra cursa de 24 de ore de la Le Mans. In schimb, a ratat calificarea la alta intrecere de traditie, Indy 500, insemnand ca programul sau s-a eliberat in urmatoarea perioada. Iar atunci cand s-a despartit de Formula 1, n-a exclus posibilitatea sa revina intr-o buna zi.

Doar ce se intampla in afara circuitului mai trezeste interesul masiv al publicului. In Marele Premiul al Canadei, Vettel a scapat masina de sub control, iesind pe iarba, iar la intoarcere a efectuat o manevra riscanta, determinandu-l pe Hamilton sa se apropie de bariera de protectie. La final, desi a terminat primul, neamtul a fost penalizat si victoria i-a fost acordat-o lui Lewis. Desigur, pilotul celor de la Ferrari n-a ramas dator si a refuzat sa-si duca masina in parcul inchis, dar in schimb s-a decis sa ia placuta cu numarul 1 din fata bolidului lui Hamilton si s-o duca pe locul unde trebuia sa fie masina lui.

In situatia curenta, pentru a-ti mai ridica putin pulsul in timpul curselor de Formula 1, trebuie sa accesezi pariuri sporturi cu motor la 888. Daca tot sunt atat de previzibile cursele, ar fi si pacat sa nu facem profit din asta. Hamilton (187 de puncte) si Bottas (151 de puncte), pilotii McLaren-Mercedes, sunt primii doi in clasament si singurii care s-au impus in sezonul 2019.