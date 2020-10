Stoichita l-a injurat ca la usa cortului pe Mutu la finalul meciului cu Malta: "F***-te in gura... daca nu te dau afara!"

Mihai Stoichita a fost antrenorul echipei nationale de tineret in meciul cu Malta, 4-1. La finalul partidei, oficialul FRF l-a injurat pe Mutu, cel care trebuia sa stea pe banca la jocul de Under 21, insa s-a izolat din cauz cazurilor de coronavirus.

""Ba, dar e ceva... F***-te in gura, Mutule. Daca nu te dau afara", a spus Stoichita, care s-a enervat la culme, dupa ce actualul antrenor echipei nationale i-a dat mesaj si i-a spus ce tactica ar fi trebuit sa joace in repriza a doua, impotriva maltezilor. "Doresc sa imi cer scuze public pentru reactia mea dinaintea conferintei de presa, imi cer scuze pentru limbajul folosit. Era doar o gluma cu selectionerul U21, Adrian Mutu, surprinsa intr-un moment in care nu stiam ca microfoanele sunt pornite.

Acest lucru nu reprezinta insa o scuza, realizez ca nu era momentul potrivit pentru un astfel de episod. Adrian Mutu se bucura de intreg respectul meu pentru intreaga munca pe care o depune la conducerea selectionatei de tineret a Romaniei. El o stie, am vorbit cu el dupa acest moment. Regret reactia pe care am avut-o", a spus Mihai Stoichita in legatura cu acel incident.

"L-am felicitat si am vorbit putin. I-am spus ca 4-3-2 era mai bine, decat 4-4-1 in repriza a doua. In nea Mihai am incredere. Am si o superstitie. Pe nea Mihai, inainte de toate meciurile, il pun sa vorbeasca cu echipa, iar dansul are cuvintele la el", a declarat si Adrian Mutu, pentru Telekom Sport. Romania a invins Malta si are sanse foarte mari de calificare la Campionatul European de anul viitor. In ultima etapa, daca invinge Danemarca se califica direct si de pe locul doi din grupa.