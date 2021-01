Sumudica si-a batut fosta echipa prin internet. Cum s-a razbunat romanul pe baskanii lui Gaziantep

Marius Sumudica nu a stat pe banca pentru noua sa echipa, Rizespor, in meciul castigat cu Gaziantep, 3-0. Tehnicianul roman le-a dat indicatii noilor sai jucatori prin intermediul unei aplicatii video inaintea meciului cu fosta sa echipa.

Cotidianul turc Fanatik dezvalui ca Sumudica le-a promis si o prima consistenta fotbalistilor sai pentru a o bate pe Gaziantep. "Sunt foarte bucuros, normal, pentru aceasta victorie. Mi-a fost frica de acest meci, foarte frica, pentru ca Gaziantep este o echipa puternica si stiu foarte bine acest lucru. De 28 de meciuri nu a existat joc sa nu dea gol.

Dar iata ca Rizespor a reusit. Este meritul total al noilor mei jucatori. Am avut doua sedinte cu ei prin zoom, ieri, dupa ce am semnat, si astazi si au pus in practica tot ce am vorbit. Ii felicit pentru cum au jucat si pentru cele trei puncte. Capitanul echipei mi-a transmis ca el si colegii sai ma asteapta cat mai repede la antrenament.

Celor de la Gaziantep le urez in continuare mult succes si le multumesc, inca o data, pentru perioada in care am lucrat impreuna", a declarat Sumudica pentru Digi Sport. Victoria cu Gaziantep i-a urcat pe cei de la Rizespor pe locul 12 in campionatul Turciei. Sumudica va sta pe banca pentru noua sa echipa, in weekend, contra lui Istanbul BB.