The Sun: Meciul Suediei, oprit după după josnicul abuz rasist al fanilor români la adresa lui Alexander Isak

​Meciul Suediei a fost oprit după după josnicul abuz rasist al fanilor români la adresa atacantului Alexander Isak, a titrat The Sun, în urma partidei de vineri, de pe Arena Naţională, din preliminariile Euro-2020.

Isak a fost huiduit la fiecare atingere a balonului de fanii gazdelor şi, în ciuda abuzului, nu a ripostat, continuând să joace cu curaj, a adăugat sursa citată, care prezintă o declaraţie a jucătorului de 20 de ani al formaţiei Real Sociedad.

"Doar l-am întrebat pe arbitru dacă a auzit ceva. După două minute, a întrerupt meciul şi a spus că a auzit ceva. M-a întrebat: <vrei să opresc meciul?> I-am spus: <nu, nu trebuie să faci asta>. Cuvintele rasiste sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Este incredibil de trist", a declarat Isak.

Fundaşul Andreas Granqvist a adăugat: "Arbitrul a fost foarte bun, foarte puternic. I-a spus lui Isak: <avertizează-mă dacă se întâmplă din nou şi voi opri meciul>. Am termina restul partidei evitând asta şi am sărbătorit pe teren".

Într-o declaraţie acordată presei suedeze, Emil Frosberg a catalogat incidentul regretabil.

"Ei (n.r. - jucătorii români) au spus că nu au auzit, deoarece nu era împotriva lor. Este incredibil de plictisitor. Isak este puternic ca să spună ceva. Nu ar trebui să se întâmple, este incredibil de regretabil. Am vorbit cu Isak în timpul meciului, l-am întrebat dacă totul era OK şi a fost. Încercăm să-i fim alături. Este o umbră, nu ar trebui să se întâmple, dar e fotbal şi din nefericire se întâmplă. Am făcut ceva în acestă privinţă, acesta este lucrul cel mai important. Este regretabil", a spus el.

În minutul 19, meciul a fost întrerupt pentru scurt timp de arbitru, după ce fanii români au aruncat petarde pe teren. În minutul 81, centralul italian Daniele Orsato a oprit din nou partida, iar crainicul Arenei Naţionale a făcut apel la public să nu mai profereze scandări rasiste.

Isak a intrat pe teren în minutul 78, în locul lui Berg, autorul primului gol.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în etapa a IX-a, penultima, a Grupei F a preliminariilor Euro-2020. "Tricolorii" au ratat calificarea din preliminarii, dar mai au o şansă din Liga Naţiunilor, în martie 2020, de a participa la turneul final, la care şi România organizează meciuri. Din Grupa F se califică Spania şi Suedia.

În aceste preliminarii, România a jucat cu Norvegia cu copii în tribune, pe Arena Naţională, după ce UEFA a sancţionat FRF cu un meci cu porţile închise din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor români la partidele cu Spania şi Malta.