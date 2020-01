Uluitor: Ce se intampla in organismul tau cand urmaresti un meci de fotbal

Suporterii infocati ai echipelor de fotbal se supun unor riscuri deloc mici atunci cand vizioneaza un meci al echipei favorite, arata un studiu recent.

Cercetarea, realizata la Universitatea Oxford, a aratat ca nivelul de stres cu care se confrunta suporterii poate urca atat de mult incat riscul de atac de cord sa fie unul real, relateaza BBC. In cadrul studiului, au fost recoltate si analizate mostre de saliva de la fani brazilieni in timpul infrangerii suferite de echipa lor in fata Germaniei, la Cupa Mondiala din 2014.

Cortizolul a ajuns la cote periculoase in organismul lor, in timpul meciului in care Brazilia a fost infranta cu 7 la 1. A crescut mult si tensiunea, riscul cardiovascular marindu-se, mai arata studiul. Nu au existat diferente in randul celor doua sexe, in ciuda preconceptiei ca barbatii sunt fani mai infocati decat femeile, atunci cand vine vorba despre fotbal.

Si pana acum s-a observat ca in zilele in care aveau loc meciuri importante si numarul atacurilor de cord era mai mare. Recomandarile medicilor sunt ca, pe stadion, dupa meciuri, sa fie difuzate melodii calmante, iar lumina sa fie micsorata.