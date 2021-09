Șumudică se apără după ce a fost criticat de Petrescu: "Trebuie să închidă gurița! Nu el a câștigat cele patru campionate!"

Criticat de Dan Petrescu după înfrângerea suferită de CFR Cluj pe terenul echipei Jablonec, scor 1-0, Marius Şumudică a afirmat că actualul antrenor al ardelenilor "trebuie să închidă guriţa" pentru că nu este normal să îți ataci colegii de breaslă.

"El spune că echipa nu e pregătită. El a avut două săptămâni să pregătească echipa. Această echipă cum a putut să o calce în picioare pe FCSB? Cum poţi să domini? Decât dacă eşti bine pregătit fizic. Şumudică i-a pregătit până la meciul cu FCSB. Jucătorii au câştigat acel meci, pentru că erau bine pregătiţi fizic. După care, apare un domn antrenor, care a avut trei săptămâni la dispoziţie, schimbă 7-8 jucători pregătiţi de mine, aduce 3-4-5 jucători pe care îi pune pe listă şi acum se plânge că jucătorii nu sunt pregătiţi. Eu sunt vinovat că nu sunt pregătiţi? Acest antrenor apare şi spune că Bălgrădean i-a distrus meciul trecut.

De ce jucătorii respectivi nu mai apar să spună că îi deranjează? Când apari la interviu şi dai nume că jucătorul a greşit... eu am spălat rufele în familie, nu am aruncat cu pietre în ce a făcut un antrenor înainte. Nu Petrescu a luat acele 4 campionate, preşedintele le-a luat, Marian Copilu, vă spun eu. Petrescu a fost bolnav de COVID, a stat nu ştiu cât timp departe. A venit Edi, a luat el un campionat şi tot ridicăm nişte oameni în slăvi", a spus Şumudică, potrivit digisport.ro.

"Echipa aceasta, cu Şumudică antrenor, a câştigat jocul cu FCSB. Ce puteai să faci la un antrenament? Nu înţeleg ce s-a făcut greşit. Să vină, facem o emisiune amândoi. Dacă are sânge în instalaţie, aşa cum spune el, venim şi discutăm faţă în faţă ca doi profesionişti şi vedem ce s-a făcut greşit înainte şi ce trebuie să repare.

Nu sunt eu vinovat că îţi aduci tu jucători cu două viteze - încet şi pe loc. Eu nu sunt vinovat că Petrila nu mai era acela când era cu Şumudică. La fel cu Omrani. Eu sunt un tip loial, îl respect, dar nu veni să-mi pui mie în cârcă. Nu veni acum să împroşti cu noroi nişte oameni care au venit acolo şi te-au lăsat pe primul loc, cu 21 de puncte, 7 din 7.

Cu Young Boys acasă nici n-au ajuns la poartă. Au dat gol în ultimul minut din lovitură liberă. E adevărat, cu Steaua Roşie ratez penalty. Domnul Deac ratează penalty, Bălgrădean dă pe lângă minge şi arbitrul dă un penalty imaginar în minutul 4. Asta s-a întâmplat cu Steaua Roşie, iar acum venim şi aruncăm cu noroi că s-a făcut greşit totul.

Ce s-a făcut greşit, domnul Petrescu? Bravo lui, el crede în jucătorii respectivi, dar să nu uităm că Marian Copilu şi cu Marius Şumudică au clădit un lot care era pe primul loc. Clubul a încasat 4 milioane din Conference League şi am jucat cu Steaua Roşie, care azi au bătut Braga, iar Young Boys vedeţi unde sunt.

Cine, Jablonec? Cine sunt Jablonec? Locul 11. Ok, când a fost cu Banja Luka am ieşit şi am spus că nu e normal. Ce să mai spunem de Slavia sau Sparta Praga? De Plzen, de exemplu? În momentul ăsta, Petrescu trebuie să închidă guriţa, dacă ne respectăm ca antrenori. Eu nu fac lucrurile astea, eu n-am vorbit de foştii mei colegi, care au fost înainte, nu e normal să faci aşa ceva", a mai afirmat Şumudică, la Fotbal Club.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat joi seară, după meciul cu Jablonec, scor 0-1, din grupele Conference League, că el nu poate avea un impact foarte rapid asupra echipei şi că încearcă să repare ce s-a greşit înainte.