Victor Pițurcă dezvăluie secretul tinereții sale de invidiat. Spune ce mânâncă și de ce n-a încărunțit la 64 de ani!

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, este foarte atent cu alimentele pe care le consumă. De asemenea, el nu mai fumează de foarte mulți ani și face sport foarte des.

"Eu nu consum decât fructe și legume de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară și m-am lăsat de fumat de tânăr. În plus, am grijă să fac sport regulat. Iar faptul că nu am încărunțit așa de tare să știți că e genetic, mama este așa", a dezvăluit Pițurcă.

Legat de faptul că i se spune "Satana", dar și pentru că s-a făcut foarte multe glume pe seama sa legate de faptul că ar fi făcut un "pact cu Diavolul" pentru a se menține bine, Pițurcă a reacționat prompt: "Nu doar că e o prostie, dar mă și deranjează teribil treaba asta, pentru că eu am fost crescut într-un anume fel."

"Când eram copil nu mă culcam niciodată până nu spuneam rugăciunea 'Înger, îngerașul meu'. Așa m-au crescut părinții mei, iar aceste povești nu-și au rostul nici măcar în glumă", a mai spus Pițurcă.