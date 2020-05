Victor Piturca, despre Mircea Lucescu: "Problema lui a fost invidia. Asta il va roade toata viata lui"

Victor Piturca a rabufnit dupa ultimele declaratii facute de Mircea Lucescu despre performantele facute de Steaua in anii '80. Lucescu spune ca formatia "ros-albastra" a fost protejata si ajutata, facand trimitere la Valentin Ceausescu, insa Piturca spune ca acesta vorbeste doar din invidie.

"Putem sa pacalim copii sau pe cei mai tineri cu anumite povesti din perioada respectiva, fiindca ei nu au trait atunci, dar milioanele de oameni care stiu, care erau pasionati de fotbal, nu mai zic de oamenii de fotbal, care erau in fenomen, ei cunosc exact cum au stat lucrurile. In primul rand, ca declaratiile lui nu caracterizeaza un profesionist adevarat, asa cum a fost in cariera lui. El are darul de a spune in gura mare ca toate performantele fotbalului romanesc ii apartin sau ca a contribuit si el la obtinerea lor. Acum vad ca sustine ca facea antrenamente si la Steaua. Eu nu-mi aduc aminte cat am fost eu acolo, de fapt, nu s-a intamplat niciodata asa ceva", a spus Piturca intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

"Ce rost are aceasta comparatie? Echipele pe care noi le-am intalnit erau foarte bune la acel moment. In plus, Dinamo n-a dat peste anumite echipe care sa zicem nu aveau un nume important? Si nu e vorba doar despre 17 Nentori. Cum s-a ratat calificarea atunci la Campionatul Mondial din Mexic? In fata carei echipe? Era vreun nume mare? E urat! Chiar imbatranim urat. Si nu ma refer la Lucescu cand spun asa ceva, ci la noi toti. Problema lui a fost invidia. Ce a reusit Steaua si el nu. Asta il va roade toata viata lui", a mai spus acesta.