Victor Piturca la TV e peste Hagi: "Daca nu marcau acel gol, portughezii nici nu puteau sa marcheze gol"

Fostul selectioner al Romaniei a intrat in paine in postura de analist al meciurilor de la Campionatul European. Victor Piturca analizeaza la PRO TV partidele de la Campionatul European.

Debutant in aceasta pozitie, Piturca nu e foarte prieten cu acordurile si ii lipseste si cursivitatea pe care o vedem la cei care comenteaza meciurile de afara. In plus, Piturca mai poceste numele unor jucatori, Diogo Jota fiind "poreclit" Iota. Piturca dovedeste ca are declaratii mai tari ca Gica Hagi, care a ajuns proverbial pe retelele de socializare pentru ce spune in emisiuni televizate.

Ce a spus aseara dupa Portugalia - Ungaria si Germania - Franta

* Apararea maghiara au avut un moment de slabiciune care i-a costat meciul

* Daca nu marcau acel gol, portughezii nici nu puteau sa marcheze gol

* Macar Spania aseara au pasat

* Vedem unde e Iota si Ronaldo! Aici se fac un nucleu de patru jucatori, cu al cincilea aici.

* Portughezii dadeau semne de oboseala, mergeau unii pe teren... A ajuns mingea pe acolo pe la Guereiro si a marcat

* A doua repriza cu o Franta care s-au aparat

* Nemtii i-a obligat sa se retraga

* Momentul cel mai important al jocului e marcarea golului. Cand marchezi gol, ai mari sanse sa castigi.