Victor Piturca, pe picior de plecare de la Craiova: Antrenorul s-ar fi certat cu patronul echipei

Victor Piturca este pe picior de plecare de la Universitatea Craiova dupa ce s-ar fi certat cu patronul Mihai Rotaru. Revenit in fotbal in vara acestui an dupa o lunga perioada de pauza, Piti promitea ca Stiinta se va lupta pentru titlu, insa rezultatele echipei au fost departe de acest obiectiv.

Dupa ultimul meci din 2019, infrangerea clara cu FCSB, fostul selectioner a anuntat public ca vrea sa aiba o discutie decisiva cu patronul formatiei din Banie pentru a stabili strategia pentru perioada de mercato.

Cei doi s-ar fi intalnit deja si, potrivit gsp.ro, n-au reusit sa ajunga la un numitor comun.

Piturca a solicitat noi transferuri pentru a intari echipa in timp ce Rotaru i-a transmis ca nu mai este dispus sa investeasca in achizitii dupa ce jucatorii cumparati in vara nu au dat randamentul asteptat.

In aceste conditii, antrenorul a reactionat dur si a amenintat cu plecarea, gest care nu l-a surprins deloc pe omul de afaceri.

Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, a confirmat indirect discutiile dintre cei doi marturisind ca Rotaru are tot dreptul sa refuze solicitarea antrenorului.

"Aceasta problema e intre antrenor si patron, domnul Rotaru decide daca va mai cheltui sau nu bani pe transferuri, insa haideti sa vedem ca in vara chiar s-au facut eforturi financiare pentru a fi adusi fotbalisti pe care s-au achitat sume de bani, exemple fiind Ionita, Vatajelu, Qaka, Ivanov, Ivan, Balasa, Matel", a declarat Cartu, potrivit sursei citate.

In asteptarea demisiei lui Piturca, patronul Craiovei a inceput deja sa caute antrenori dispusi sa vina la Craiova, primul nume de pe lista sa fiind cel al lui Eugen Neagoe.

Ramane insa de vazut daca Victor Piturca va pleca sau daca va incerca sa incheie sezonul in Banie.