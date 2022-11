Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) invită la dialog reprezentanții instituțiilor publice și ai mediului asociativ românesc printr-o primă consultare privind documentele strategice pentru elaborarea unei Strategii Nationale pentru Românii de Pretutindeni.

Strategia Natională pentru Românii de Pretutindeni este documentul de politici publice în care se regăsesc obiectivele, direcțiile de acțiune și măsurile previzionate pentru perioada 2023 - 2026, în sprijinul românilor de pretutindeni și adaptate la nevoile curente ale comunităților istorice și ale diasporei de mobilitate, în vederea păstrării, afirmării și promovării identității românești.

Gheorghe Cârciu, secretar de stat pentru românii de pretutindeni, va fi gazda evenimentului ce se desfășoară in data de 2 noiembrie 2022 in format hibrid (participare fizică si online) și are ca obiectiv general dezvoltarea la nivelul DRP a unui set de instrumente de planificare strategică prin fundamentarea unei noi Strategii pentru Românii de Pretutindeni.