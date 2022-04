5 aprilie 2022 - Cum a fost evitata o catastrofa aviatica deasupra Parisului VIDEO

Pilotul Cezar Osiceanu descrie pe contul sau de Facebook ceea ce ar fi putut fi o mare catastrofa aviatica. S-a intamplat ieri la Paris.

"Marți 5 Aprilie (2022). Echipajul unui avion Boeing 777 - 300 ER al Companiei Air France ce venea de la New York a fost pe punctul de a pierde controlul acestuia in timpul apropierii pe pista 26 L de la aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Echipajul a reușit sa recapete controlul avionului in apropierea solului la aproximativ 370 de metri si a executat procedura de ratare a aterizării urmată de o noua încercare reușită de venire la aterizare. Nu s-au înregistrat victime si nici avarii ale avionului dar a fost deschisă o ancheta in acest caz."