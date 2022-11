A intrat în vigoare Legea Laptelui. Ce prevede, ce amenzi sunt si cum se vor comercializa produsele lactate

Comercializarea laptelui şi a produselor lactate va respecta noi condiţii de desfacere şi etichetare, urmărind acţiuni unitare într-un cadru monitorizat de autorităţi, ca urmare a promulgării unui proiect legislativ iniţiat de senatorul social-democrat Lucian Trufin, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Legea 307/2022 se aplică din 20 noiembrie 2022 şi transpune o serie de prevederi cuprinse în legislaţia europeană în domeniul producţiei, procesării şi comercializării laptelui şi a produselor lactate având obiectiv principal sănătatea populaţiei şi protejarea consumatorilor.

Iniţiată în 2018, legea aprobată aduce reglementări esenţiale pentru informarea corectă a consumatorilor, după dezbateri intense la nivelul Ministerului Agriculturii, Parlamentului României şi Comisiei Europene.

Actul normativ prevede că procesatorii de lapte sunt obligaţi să devină oneşti în denumirea produselor şi să specifice pe etichete proporţia reală de grăsimi vegetale şi alţi substituenţi din compoziţie. Legea mai prevede că produsele înlocuitoare pot fi comercializate într-un spaţiu bine delimitat, pe rafturi separate faţă de laptele şi produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conţinutului acestora.

De asemenea, prin această lege se dispune înfiinţarea primului observator din domeniul agroalimentar şi monitorizarea tuturor cantităţilor de lapte şi produse lactate de pe teritoriul României, importate, comercializate în interiorul graniţelor sau exportate, observator ce va deveni, totodată, şi un corespondent al Milk Market Observatory de la nivelul Uniunii Europene.

Cei care vor continua să folosească denumirea de lapte sau produse lactate pentru produsele vegetale atât în pieţe, hypermarket-uri cât şi în domeniul HORECA şi fast-food, vor risca amenzi de până la 50.000 de lei, suspendarea autorizaţiei de prelucrare, producţie sau comercializare pentru o perioadă de 30 de zile.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri - 16 noiembrie, Legea laptelui şi a produselor lactate care prevede, între altele, înfiinţarea, la nivelul Ministerului Agriculturii, a unui observator care va monitoriza această piaţă şi va avea ca scop centralizarea datelor, urmărirea şi analizarea producţiei, echilibrului dintre cerere şi ofertă şi costurilor de producţie.

Legea stabileşte măsuri şi acţiuni unitare pentru prezentarea şi comercializarea produselor din sectorul laptelui şi a produselor lactate, urmărind sănătatea populaţiei, necesităţile de consum, respectarea condiţiilor de igienă şi informarea corectă a consumatorilor.

Potrivit actului normativ, inscripţionarea informaţiilor obligatorii privind etichetarea laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi cerinţele privind informarea explicită a cumpărătorului referitoare la conţinutul acestor produse se realizează în conformitate cu prevederile regulamentelor europene în domeniu.

"La nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Observatorul laptelui şi al produselor lactate, în cadrul direcţiei de specialitate. Observatorul laptelui şi al produselor lactate monitorizează piaţa laptelui de vacă, bivoliţă, oaie, capră şi piaţa produselor lactate şi are ca scop centralizarea datelor de pe piaţă, urmărirea şi analizarea tendinţelor actuale şi viitoare în România, a producţiei, a echilibrului dintre cerere şi ofertă, precum şi a costurilor de producţie", prevede legea.

Observatorul colectează, în vederea centralizării, următoarele date: efectivul matcă de vaci de lapte, bivoliţe, oaie, capră; cantitatea de lapte crud materie primă produsă; cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piaţă; cantitatea de lapte crud materie primă livrată către prim cumpărători; cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori; numărul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi capacitatea acestora de procesare a laptelui; achiziţiile intracomunitare şi importul exportul din ţări terţe, de cantităţi de lapte crud materie primă, produse semiprocesate şi produse finite, indiferent de tip.

Datele procesate constituie baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă în acest sector. Observatorul întocmeşte lunar rapoarte punctuale şi/sau generale, avizate de Ministerul Agriculturii.

Furnizorii de date pentru mecanismul de piaţă sunt Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autoritatea Vamală Română.

Legea mai prevede că operatorii economici din sectorul laptelui şi al produselor lactate au obligaţia respectării principiilor şi cerinţelor generale ale informaţiilor referitoare la produsele alimentare, precum şi prezentării informaţiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare prevăzute în Regulamentul nr. 1169/2011 şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/775.

Conform actului normativ, este interzisă inscripţionarea pe eticheta laptelui şi a produselor lactate a sintagmei "Produs românesc" dacă produsul nu este obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România.

"Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate se comercializează într-un spaţiu de prezentare şi vânzare bine delimitat, pe rafturi separate, faţă de laptele şi produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conţinutului acestor produse", mai stabileşte actul normativ. Aceste prevederi se aplică şi în cazul meniurilor şi reţetelor mâncărurilor, produselor de patiserie, de pizzerie, de fastfood şi de cofetărie, a produselor culinare din alimentaţia publică la prepararea cărora s-au utilizat produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate.

Meniurile unităţilor de alimentaţie publică vor menţiona toate produsele lactate fabricate cu grăsimi şi/sau proteine, altele decât cele lactate folosite ca atare sau în combinaţii sau ca ingrediente în produsele de bază folosite în reţete.

Orice neconformitate depistată de autorităţile competente de control este notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar.

În cazul modificării informaţiilor de pe etichetă de către comerciant, acesta va fi sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Legea stabileşte şi interzicerea folosirii denumirilor de lapte sau produse lactate pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie şi de pizzerie, de fast-food, de cofetărie, produse culinare din alimentaţia publică care au în compoziţia lor ingrediente ce nu se încadrează în definiţiile laptelui şi a produselor lactate. În cazul în care produsul finit conţine amestecuri de lapte şi produse lactate cu produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate, se va menţiona pe etichetă procentul acestora.

Prevederile legii se aplică şi operatorilor economici înregistraţi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor care comercializează produse lactate prin reţelele comerciale, dar nu se aplică producătorilor agricoli, persoane fizice care obţin produse agricole în propria fermă/gospodărie, care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă, stipulează actul normativ.

"Sunt recunoscător faţă de colegii parlamentari din comisiile de agricultură, cât şi reprezentaţilor din industria laptelui din România care au susţinut legea în toate etapele sale, demers prin care ajutăm cumpărătorii să identifice produsele de care au nevoie fără să fie manipulaţi de denumiri şi etichete. Astfel nu mai rugăm producătorii să fie sinceri faţă de consumatori, ci îi constrângem să respecte decenţa comerţului. Acţiunile de verificare iniţiate de domnul ministru Petre Daea încă din anul 2017 au scos la iveală discordanţe majore între proprietăţile declarate pe etichete şi valorile reale, ceea ce reprezintă o sfidare la adresa tuturor românilor. Având expertiză în acest domeniu, am cercetat piaţa îndelung şi am constat multe practici nedrepte în comerţ. Unele produse se vindeau în vrac sub mai multe denumiri, alte produse pe bază de grăsimi vegetale erau aşezate în mijlocul lactatelor şi imitau aspectul acestora, amplificând intenţionat confuzia. Această lege îi va susţine pe cei care produc lactate autentice, iar utilizarea denumirii de produs românesc este posibilă doar pe eticheta produsului obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România", a declarat senatorul Lucian Trufin, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de Agricultură din Senat.