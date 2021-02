A înjunghiat-o cu pixul în faţă! Atac demențial al unui român asupra unei poliţiste britanice

Adrian Popa, un român în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat, zilele trecute, la aproape patru ani de la închisoare, după ce înjunghiat o poliţistă din Marea Britanie cu un pix. Poliţista a intervenit în urma unei sesizări de violenţă domestică, iar când l-a somat pe agresor, acesta a atacat-o producându-i mai multe răni pe faţă, gât şi umăr.

Agresiunea a avut loc în vara anului trecut, când poliţista Alexadra Dobbs a fost solicitat să intervină la un caz de violenţă domestică. Românul se ascundea în grădina locuinţei fostei lui iubite, încâlcând astfel un ordin de restricţie. În momentul în care poliţista l-a somat şi l-a amenintat cu un aparat cu electroşocuri, Adrian Popa a atacat-o cu un pix, pe care i l-a înfipt în faţă. Femeia a suferit răni pe faţă, gât şi în zona umărului.

Atacul a fost înregistrat de camera corporală a poliţistei, filmarea fiind redată, de altfel, în instanţă. În imagini se vede cum agresorul este somat de poliţistă, însă el continuă să se apropie ameninţător de ea, pregătindu-se să o lovească şi spunând „I'm going to kill you" (Te voi omorî - n.n.).

Procurorul de caz a relatat atacul: "Poliţista l-a auzit mârâind şi a crezut că l-a electrocutat cu aparatul din dotare, provocându-i durere, dar nu a putut să-l oprească pentru că era prea aproape. A văzut un pix ieşindu-i din pumn, apoi pe bărbatul care o lovea din nou şi din nou. A scăpat din mână aparatul de electroşocuri. Loviturile au fost atât de puternice, încât poliţista s-a întors cu spatele, moment în care agresorul a lovit-o în umăr. Victima susţine că a primit cel puţin cinci lovituri".

Alexandra Dobbs a declarat că s-a simţit neajutorată, că a rămas cu traume psihice după clipele cumplite pe care le-a trăit, precum şi cu cicatrici pe viaţă. „Am folosit loţiuni şi produse de machiaj pentru a ascunde cicatricile de pe obraz, dar îmi amintesc mereu ce s-a întâmplat. Cicatricile mi-au distrus încrederea în propria persoană şi trăiesc cu impresia că toată lumea mă priveşte cu insistenţă. Gândul la ce s-ar fi putut întâmpla atunci mă îngrozeşte şi acum", a spus ea, citată de publicaţia britanică.

"Atacurile asupra ofiţerilor de poliţie nu vor fi tolerate şi cei condamnaţi pentru un astfel de atac vor fi trataţi cu severitate de către instanţe", a precizat judecătorul care l-a trimis după gratii pe românul violent. Românul şi-a recunoscut vinovăţia şi a primit 3 ani şi 10 luni pentru că a ameninţat cu moartea şi 15 luni pentru vătămare corporală. Cele două au fost cumulate, agresorul urmând să execute pedeapsa cea mai mare.