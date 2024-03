Afacerile familiei Mihai Gâdea despre care puțină lume știe. Soția șefului de la Antena 3 CNN este o antreprenoare de succes

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din țara noastră. Se pare că succesul este cuvântul de bază în familia jurnalistului, soția acestuia fiind o excelentă antreprenoare. Citiți în continuare ce afaceri conduce soția lui Mihai Gâdea.

În ciuda faptului că se bucură de o expunere mediatică foarte mare, Mihai Gâdea a fost mereu discret în privința vieții sale personale. Celebrul jurnalist este un om împlinit pe toate planurile, el având o familie frumoasă de care este foarte mândru.

De aproape 20 de ani, Mihai Gâdea este căsătorit cu Agatha Kundri, împreună cu care are o fiică, Maisha Karina. Soția șefului de la Antena 3 CNN este o prezență foarte discretă, evitând să iasă prea des în lumina reflectoarelor.

Agatha Kundri s-a născut pe 19 august 1981 în Timișoara. Ea este fiica unui pastor adventist. Soția jurnalistului a absolvit studiile în anul 2004, la Universitatea de Vest. Aceasta are diplomă de sociolog și psiholog terapeut, domeniu în care și profesează. Agatha Kundri a urmat mai multe cursuri de counseling și de psihoterapie, ulterior deschizându-și un cabinet de specialitate.

În anul 2011, soția lui Mihai Gâdea a deschis o grădiniță și un after school în București. Ambele afaceri merg excelent, o dovadă în plus a faptului că Agatha Kundri are mult fler în afaceri.

„Sunt propriul meu puzzle. Nu știu numărul de piese, dar știu că ele sunt împrăștiate în toată lumea. Viața îmi este o călătorie pentru a descoperi și a întregi piesă cu piesă harta către Adevărul ființei mele, către sufletul meu. Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul și sunt convinsă că potențialul nostru ca ființe umane este departe de închipuirile noastre", se descrie Agatha Kundri.

În afara afacerilor de succes pe care le conduce, soția lui Mihai Gâdea este pasionată de sport. Aceasta a participat la mai multe competiții de triatlon, în cadrul cărora se desfășoară probe de înot, atletism și ciclism.

În ciuda faptului că este o persoană foarte cunoscută în țara noastră, Mihai Gâdea nu vorbește în public despre familia lui. Acesta a explicat în urmă cu mai mulți ani de ce a luat o astfel de decizie.

„Pentru singura dată am să vorbesc şi am să explic pentru cei care contează. Eu nu am nicio familie secretă. Nu simt nevoia să vorbesc despre familia mea pentru că mi se pare că şi aşa e suficient în opinia publică un Gâdea.", a declarat Mihai Gâdea.