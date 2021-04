Alege salteaua potrivita cu memorie

Salteaua potrivita are toate sansele sa asigure un somn cu adevarat odihnitor, insa cum stim pe care sa o alegem? Cu asta te ajutam la Noapte Buna, magazinul online care are toate sansele sa devina preferatul tau. Aici gasesti toate tipurile de saltele, inclusiv cele cu memory foam care sunt la mare cautare la ora actuala. Descopera modelele care sunt potrivite in dormitorul tau, vezi care sunt beneficiile si ia o decizie inspirata.

Special pentru tine

Sunt multi cei care nu reusesc sa se odihneasca asa cum se cuvine, iar noptile sunt un adevarat chin. Exista numeroase cauze, insa si solutii, iar poate ca cea mai eficienta este inlocuirea saltelei cu una cu spuma cu memorie care are avantajul ca se muleaza la fiecare persoana in parte. Asadar, confortul este personalizat si, in plus, se elimina punctele de presiune in diferite zone ale corpului si se evita denivelarile la nivelul saltelei.

O buna sustinere a corpului

Saltelele Memory Foam de calitate sustin foarte bine corpul indiferent de pozitia pe care o adoptam in timpul somnului. Asadar, acestea sunt potrivite atat pentru cei care prefera sa doarma pe spate, dar si pe lateral sau pe burta. Important este ca pe durata somnului coloana vertebrala sa aiba o pozitie corecta. Aceste saltele sunt proiectate in asa fel incat sa ofere libertate deplina fiecarei persoane atunci cand se odihneste. Totodata, acestea pot fi alese in functie de nivelul de fermitate dorit, recomandate fiind cele cu un grad ridicat, insa totul tine de preferinte.

Scapa de dureri

Daca ti s-a intamplat de multe ori ca dimineata sa te trezesti cu dureri de spate, gat sau membre, cu siguranta, sunt sanse mari ca salteaua sa fie nepotrivita. Bineinteles, acestea pot fi influentate si de pozitia adoptata pe durata somnului, insa o saltea cu spuma cu memorie ajuta la eliminarea punctelor de presiune asupra corpului.

Circulatia aerului

Procesul de fabricare al acestor lenjerii este unul foarte complex si a necesitat ani de zile de cercetare pentru a ajunge la nivelul actual. Astfel, saltelele cu memory foam sunt concepute in asa fel incat sa permita o buna circulatie a aerului pentru a nu se incalzi foarte tare pe durata somnului si pe aceasta cale se evita disconfortul.

Fara bacterii

Sunt multe persoane care sufera de diferite alergii sau care au pielea sensibila, iar saltele cu spuma cu memorie se dovedesc a fi numai bune datorita faptului ca husele lor sunt tratate. Asadar, acestea tin la distanta bacteriile si acarienii, husele fiind confectionate din diverse materiale hipoalergenice. Totodata, unele saltele sunt rezistente inclusiv la apa si la praf pentru ca somnul sa devina una dintre cele mai mari placeri ale vietii.

Fara grija intretinerii

Bineinteles, pentru ca saltelele memory foam sa isi pastreze calitatile in timp este important ca acestea sa fie intretinute asa cum se cuvine, iar regulile necesare in acest sens sunt chiar foarte usor de respectat. In plus, husele saltelelor se detaseaza fara probleme pentru a fi curatate rapid si igienizate. Mai mult, se pot roti de mai multe ori pe an, astfel incat uzarea sa aiba loc uniform.

Durata de viata satisfacatoare

Saltelele Memory Foam sunt recunoscute si pentru faptul ca se prezinta in conditii optime de-a lungul timpului. Asadar, multi ani de la achizitie nimeni nu trebuie sa se gandeasca ca trebuie sa inlocuiasca salteaua, important fiind si ca acestea isi pastreaza proprietatile si nu se deterioreaza. In general, o asemenea saltea rezista mai bine de 10 ani, pe cand saltelele obisnuite au o durata de viata de circa 5 ani.

Un somn fluent

Poate ca unul dintre principalele beneficii aduse de o asemenea saltea este reprezentata de faptul ca materialul este conceput in asa fel incat sa absoarba fiecare miscare, ceea ce presupune ca cei mai activi in timpul noptii nu se vor trezi deloc. De asemenea, si daca partenerul se ridica din pat, miscarile sale vor fi amortizate.

Tehnologie avansata

Pentru a ajunge la performantele actuale ale saltelelor memory foam se ascunde in spatele lor ani intregi de cercetare si tehnologii de ultima generatie care au dus la obtinerea celor mai bune rezultate. Saltelele au ajuns intr-un punct mai avansat ca niciodata in ziua de azi si imbina tehnologiile moderne cu cele traditionale care si-au dovedit eficacitatea ani la randul.

O gama foarte variata de saltele cu spuma cu memorie ne asteapta in cadrul magazinului online Noapte Buna, acesta fiind locul ideal catre care sa se orienteze toti cei care viseaza la un somn cu adevarat odihnitor. In plus, pe blogul Noapte Buna avem acces la materiale utile care sa ne fie de folos atunci cand cautam informatii referitoare la saltele. Alegerea celei mai potrivite variante devine automat o sarcina mult mai simpla. Te documentezi rapid, afli noutatile din domeniu si vezi cele mai bune saltele Memory Foam, alaturi de multe altele.

În ceea ce privește saltelele de pat, noapte-buna.ro este un magazin specializat de saltele de pat la prețuri de producător care dispune și de showroom*, unde puteți testa, atinge și vedea îndeaproape saltelele potrivite pentru o Noapte Bună!



*Pentru a evita aglomerația din showroom, în această perioadă Noapte-Buna.ro vă recomandă să faceți o programare telefonică la numărul 0721.359.121, cu cel puțin o jumătate de oră înainte de a ajunge la locația din București.