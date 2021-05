Alpiniştii Horia Colibăşanu, Marius Gane şi Peter Hámor au oprit expediţia de cucerire a muntelui Dhaulagiri, după ce au fost surprinşi de o avalanşă

Alpiniştii Horia Colibăşanu, Marius Gane şi Peter Hámor au ajuns în siguranţă în Tabăra de Bază a muntelui Dhaulagiri (Nepal), după ce au fost surprinşi în cort de o avalanşă în noaptea de duminică. Cei trei au anunţat că vor opri expediţia şi se vor întoarce acasă.

Avalanşa a durat câteva zeci de secunde şi i-a îngropat sub un strat de zăpadă de peste un metru, transformând ascensiunea într-o cursă contra-cronometru pentru supravieţuire, se arată într-un comunicat de presă, de miercuri seara, transmis de reprezentanţii alpinistului Horia Colibăşanu și citat de News.ro.

"Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanşa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheaţă care ne proteja. Ne-a strivit pur şi simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistenţă ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. (...) S-a oprit avalanşa. Era complet întuneric şi, deşi eram toţi trei în acelaşi cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut linişte. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Ştiam că aceasta e procedura în caz de avalanşă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieşi. Simţeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reuşit să ies cu o mână în faţă, mâna cu briceagul, (...) să respir", a declarat Horia Colibăşanu

Horia Colibăşanu a declarat că expediţia va fi oprită.

"Pe baza celor întâmplate şi a prognozei de vreme am decis să oprim expediţia, riscurile sunt nejustificat de mari şi preferăm să ne întoarcem acasă", a mai declarat Colibăşanu.

Alpinistul Horia Colibăşanu şi camarazii săi, Marius Gane - sportiv român de performanţă şi alpinist de mare altitudine şi Peter Hámor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya, au fost surprinşi, duminică noaptea, de o avalanşă pe Dhaulagiri, în Himalaya, ei fiind nevoiţi să taie cortul în care se aflau pentru a se salva.

Alpinistul Horia Colibăşanu a anunţat, în 18 martie, că începe călătoria spre Nepal, Himalaya, unde plănuieşte să continue proiectul ambiţios început în 2019, şi anume deschiderea unei rute noi spre vârful Dhaulagiri, de 8.167 metri. Colibăşanu este primul sportiv de performanţă din România care s-a vaccinat împotriva COVID-19, acest lucru fiind posibil şi datorită ocupaţiei sale principale, aceea de medic stomatolog.

Din echipa expediţiei pe Dhaulagiri fac parte trei alpinişti cu experienţă: Horia Colibăşanu, care are în palmares opt vârfuri de peste 8.000 de metri, Marius Gane - sportiv român de performanţă şi alpinist de mare altitudine, Peter Hámor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya.

Cei trei sportivi urmau să aibă o ascensiune fără oxigen şi fără ajutorul şerpaşilor.

Horia Colibăşanu este sportiv de performanţă, alpinist de mare altitudine, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume. Rezultatele sale sportive au fost apreciate şi de preşedintele Klaus Iohannis, care i-a acordat lui Horia Colibăşanu în iunie 2017 cea mai importantă distincţie pe care o poate acorda preşedintele: Ordinului Naţional "Steaua României", în grad de Cavaler.

Munţii pe care a urcat până acum Colibăşanu sunt: K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 m), Dhaulagiri (8.167 m), Shishapangma (8.027 m), Annapurna (8.091 m), Makalu (8.463 m), Lhotse (8.516 m), Everest (8.848 m).

Horia Colibăşanu a participat la 22 de expediţii internaţionale de-a lungul carierei sale, făcând echipă cu parteneri din diferite ţări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania şi Polonia.

Cariera sa sportivă, dar şi cea medicală, sunt surprinse în documentarul "Superhombre", lansat în 2020 şi premiat în cadrul mai multor festivaluri de film.