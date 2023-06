ANAF a călcat-o pe cea mai cunoscută videochatistă-porno din România: "Nu îi interesează de unde le dau banii!"

Ema Karter, cea mai cunoscută videochatistă de la noi, devenită între timp actriță de filme pentru adulți, a fost călcată de inspectorii ANAF care au făcut legea cu ea!

Actrița spune că inspectorii au fost duri! „Eu am avut probleme cu statul, după ce am spus la TV că fac bani mulți din asta. Nu mi-am calculat taxele, pentru că nu știam cum și contabilul nu mi-a spus. Am luat o amendă și i-am întrebat pe cei de la ANAF direct. Au zis că nu îi interesează de unde îmi iau banii și că trebuie să plătesc cei 10%", a dezvăluit cea mai cunoscută videochatistă din România.