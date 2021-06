Angajatii unui magazin, snopiti in bataie de un clan interlop pentru ca patronul ar fi refuzat sa plateasca taxa de protectie

Angajatii unui magazin din comuna Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, au fost snopiti in bataie de membrii clanului Marmureaua pentru ca patronul ar fi refuzat sa achite taxa de protectie.

Potrivit Total Impact, imaginile agresiunii au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar angajatii ar fi fost batuti pentru ca patronul a refuzat sa le plateasca interlopilor taxa de protectie. Sursa citata mai arata ca localnicii ii cunosc pe indivizii violenti si se tem pentru viata lor, asa ca de cele mai multe ori nu depun plangere sau renunta la ea.

De data aceasta Politia a fost sesizata. "La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Vitanesti au fost sesizati prin apel la numarul unic de urgenta 112 de catre un barbat din comuna Draganesti-Vlasca despre faptul ca a fost agresat.

Din verificarile efectuate de catre politistii care s-au deplasat la fata locului a reiesit faptul ca apelantul si alte doua persoane, barbati, ar fi fost agresate fizic de catre doi barbati pe care ii cunosc. In urma altercatiei doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, sens in care au fost transportate la spital. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cu exactitate a intregii situatii de fapt", transmite IPJ Teleorman.