Barbatul cu caciula de blana si coarne din asaltul de la Capitoliu este cunoscut drept "Șamanul QAnon"

Jake Angeli (33 de ani) a intrat in cladirea Capitolului ca cea mai neobisnuita aparitie, purtand o caciula cu blana si coarne, la bustul gol, cu fata pictata si plin de tatuaje. El este cunoscut drept un sustinator infocat al lui Donald Trump si al miscarii QAnon, fiind numit si "samanul QAnon".

A declarat anul trecut, intr-un interviu, ca a adoptat aceasta tinuta pentru a atrage atentia. A intrat in vizorul public in 2019, cand a inceput sa participe la mitinguri si sa promoveze teoriile conspiratiei vehiculate de AQnon. Este actor, cel mai adesea dubleaza voci, dar a fost si cantaret. "Bulgarele de zapada se rostogoleste si devine din ce in ce mai mare. Suntem mainstream acum", declara Angeli la un miting pro-Trump din Pheonix, de anul trecut. A participat si la mitinguri care contestau rezultatele alegerilor din Arizona, unde Trump a pierdut in favoarea lui Biden.

Considera ca liderii mondiali ascund marile descoperiri stiintifice pentru a controla sistemul si a declarat ca a aflat aceste lucruri facand cercetari pe internet, mentionand si "Manualul conspirationistului", o carte scrisa de William Copper, care include grupari oculte, precum Illuminati, Comisia Trilaterala, sau Grupul Bilderberg. "La un moment dat, toate s-au potrivit la un loc. O, Doamne! acum vad realitatea si inteleg ce se intampla", a spus el.