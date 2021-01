"Beat si a accelerat pe camp pana cand masina a luat foc". Ipoteza politistilor pentru moartea barbatului gasit carbonizat in autoturism

Politistii au stabilit identitatea cadavrului descoperit carbonizat intr-o masina calcinata pe un camp de la marginea Timisoarei, in localitatea Chisoda, duminica dimineata. Au si o ipoteza legata de moartea misterioasa.

Este vorba de un barbat de 42 de ani din Chisoda, comuna Giroc. Acesta locuia pe o strada din sat, nu departe de locul in care a fost descoperit autoturismul incendiat. Avea probleme, spun membrii familiei si cunoscutii, obisnuia sa bea peste masura, iar noaptea trecuta, cel mai probabil, s-a urcat la volan in stare de ebrietate, a mers pe camp, s-a impotmolit in noroi si, ca sa iasa, a turat motorul pana cand autoturismul a luat foc. Si asa omul si-a gasit sfarsitul in flacari. Aceasta este ipoteza politistilor dupa ce toata dimineata au facut cercetari pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea.

Reamintim ca duminica dimineata, in jurul orei 9.00, intr-o masina incendiata abandonata pe un camp din Chisoda, langa Timisoara, a fost descoperit cadavrul carbonizat al unui barbat. Autoturismul, un Renault Megane, se afla pe un drum de pamant, la aproximativ 200 de metri de cea mai apropiata casa si departe de drumul principal, astfel ca nimeni nu a vazut cand a ars. Un localnic a dat alarma, iar politistii au intrat in alerta si au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut tragedia. Pompierii au venit si ei sa dea o mana de ajutor pentru a intelege de la ce a pornit incendiul.