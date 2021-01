Cântăreții români au apelat la falsificatorii de contracte pentru ca nu aveau unde sa cante in pandemie pentru indemnizatia Covid

Mecanismul perfectat de mai multe persoane care acum sunt cercetate pe Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru fals în legătură cu obținerea indemnizației Covid-19 este descris de anchetatori.

Potrivit acestora din cele 80 de persoane care au apelat la "măiestria" a patru falsificatori, unele ar fi vedete autohtone, cântăreți, care deși nu au avut unde să-și etaleze "talentele artistice", din cauza restricțiilor generate de starea de urgență din pandemie, ar fi apelat la o astfel de solutie pentru a obține totuși banii de la stat. Trei dintre cei patru inculpați vor fi cercetați sub control judiciar. Concret, statul a oferit o indemnizație de 4.000 de lei persoanelor care încheiau contracte de prestări servicii în perioada stării de urgență.

În realitatea, explică sursele citate, artiștii ghinioniști, fără contracte au dorit totuși să pună mâna pe indemnizația oferită de stat astfel că au "lucrat cu cele patru persoane care acum sunt cercetate pentru fals. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului I București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei patru inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune in formă continuată și fals in înscrisuri sub semnătură private în formă continuată.

În actele anchetatorilor se arată că în perioada martie 2020 - ianuarie 2021 cei patru inculpați au indus in eroare Agenția pentru Plăti și Inspecție Socială a Municipiului București. Aceștia prezentau prin documente că peste 80 de persoane, in numele cărora au falsificat mai multe contracte de prestări servicii artistice și declarații pe propria răspundere, sunt eligibili pentru a primi indemnizația de sprijin COVID-19 pentru domeniile de activitate restricționate de autorități. Beneficiarii au primit aproximativ 4.000 lei/lună iar din acei bani falsificatorii au perceput un comision de 1200 lei lunar.