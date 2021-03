Cazul "Caracal" de Marea Britanie: O tanara a fost rapita si ucisa. Suspectul este un politist din Londra!

Marea Britanie este socata de rapirea si uciderea unei tinere, care a fost data disparuta pe 3 martie, in Londra, dupa ce a plecat de la un prieten. Ea a fost gasita moarta cateva zile mai tarziu, la marginea unei paduri din Kent. Suspect este un politist din Londra.

Cazul a suscitat o vie emotie in Regatul Unit, insa seara, comemorarea in memoria victimei a fost oprita de politie pentru ca oamenii nu repsetau distantarea. Englezii au decis sa aprinda lumanari de acasa, intr-un urias ceremonial virtual.Sute de persoane s-au adunat la Clapham Common, Londra, aproape de casa in care locuia Sarah Everard, tanara ucisa, dar priveghiul a fost oprit de politie, care a transmis ca "oamenii sunt ingramaditi unul in celalalt, incalcand reglementarile antiepidemice.

Au existat confruntari intre ofiteri si cei prezenti, potrvit imaginilor difuzate de agentiile de presa. "Rusine sa va fie!" s-a strigat din multime, dupa ce mai multe persoane au fost urcate intr-o duba a politiei. Sarah Everard, in varsta de 33 de ani, a fost surprinsa ultima data de o camera de supraveghere. Cateva zile mai tarziu, trupul ei a fost gasit la marginea unei paduri din Kent, la 78 de kilometri de locul in care femeia a fost vazuta ultima oara. Principalul suspect este un ofiter, responsabil de paza ambasadelor.

Moartea lui Sarah Everard a atras si atentia oficialilor din tara. Premierul Boris Johnson a spus intr-un mesaj pe Twitter ca se va gandi "la familia si prietenii lui Sarah", cand va aprinde o lumanare in memoria ei. Intre timp, o pagina de strangere de fonduri creata pentru Sarah Everard a adunat donatii de circa 350.000 de euro.