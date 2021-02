Ce manageriaza Beatrice Mahler la "Marius Nasta": pompierul angajat la spital stă în concedii de 6 luni

Pusa in fața unor intrebari incomode din partea presei dupa prezumtivul incendiu de duminica, managerul Institutului "Marius Nasta" a explicat că instituția are un pompier angajat, dar acesta este mai mult în concediu, în ultimele 6 luni. Or, cine e vinovat de aceasta situatie daca nu managerul?

"Până în acest moment nu au venit echipele ISU, echipamentul aparține celor de la ISU și ei vor decide în acest sens. În acest moment sunt controalele normale, dar ne bucurăm pentru faptul că pacienții și personalul medical nu au pățit nimic. Pacienții care erau în unitatea mobilă sunt îngrijiți de medicii din unitatea mobilă. Sunt pacienți cu probleme grave, pacienți cu alte comorbidități, dar medicii sunt instruiți să aibă grijă de pacienți cu astfel de probleme. Colegii mi-au explicat că s-a văzut fum, a existat o flacără, dar incendiul s-a stins foarte rapid, nu a fost utilizat nici măcar extinctorul din zonă. Există un pompier angajat la Institutul 'Marius Nasta, dar de mai bine de 6 luni este în concedii, mă rog...", a incercat sa se justifice Beatrice Mahler.