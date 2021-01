Continuă jafurile in trafic: Un şofer a fost tâlhărit în miezul zilei. Hotii i-au blocat maşina şi i-au furat borseta

Teritoriul de astăzi al României a luat naştere acum 100 de milioane de ani. A fost locuit de oameni, însă, cu mult mai târziu. Zeci de milioane de ani, spaţiul carpato-danubiano-pontic s-a aflat sub apele întinsei Mări Tethys, abia în acum 1.8 milioane de ani în urmă existând premisele răspândirii vieţii odată cu ridicarea Munţilor Carpaţi şi retragerea totală a apelor către mări mărginaşe, printre care şi viitoarea Mare Neagră.

Stilourile chinezesti erau pe lista produselor dorite si cautate de romani in regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu. Cumparate pentru folosinta personala, potrivite si pentru a fi facute cadou, dar si pentru "atentii" pentru a facilita rezolvarea unor probleme.

O sentinta pronuntata de Judecatoria Pitesti in cursul lunii ianuarie 2021, intr-un dosar de racolare a minorilor in scopuri sexuale, arata pericolele care ii pandesc pe copii pe retelele sociale.

Elvetianul Joseph Blatter, presedinte al Federatiei internationale de fotbal (FIFA) timp de 17 ani, a petrecut o saptamana in coma artificiala indusa, dupa operatia pe cord suferita in decembrie, a declarat fiica lui, Corinne Blatter, in presa elvetiana, citata de Reuters.