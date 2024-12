Continuă să se împuște politistii de alegeri. Un al treilea caz - și-a tras un glonț în birou. Alti doi s-au impuscat in cap!

Un alt poliţist a fost găsit duminică împuşcat în zona capului, în sediul Poliţiei Oraşului Abrud. Mai devreme, un politist din Iasi s-a impuscat in cap, iar saptamana trecuta, in primul tur al alegerilor, un politist din Giurgiu si-a tras un glonț in cap.

"La data de 1 decembrie 2024, în jurul orei 09.10, în timp ce se afla la sediul Poliţiei Oraşului Abrud, un poliţist, în vârstă de 50 de ani, din Abrud, a fost găsit în biroul său, prezentând o plagă împuşcată în zona capului", anunţă IPJ Alba. Poliția Alba transmite că, din nefericire, polițistul găsit împulcat în cap în biroul său din Abrud nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Astfel, a fost declarat decesul bărbatului de către medici. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

