Al doilea polițist care se împușcă în cap de alegeri

Un polițist din Iași a fost găsit împușcat în ziua alegerilor parlamentare. În jurul orei 07.00, polițiștii din Iași au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Dumești, a fost găsită o persoană decedată, care prezenta o plagă împușcată la nivelul capului.

"În urma deplasării la fața locului, s-a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind stabilită identitatea victimei, în persoana unui bărbat, de 38 de ani. Totodată, s-a constatat faptul că acesta este polițist activ al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.", se mentioneaza intr-un comunicat al politiei.

In urma cu o saptamana, in primul tur al alegerilor prezidentiale, un alt politist, din Giurgiu de asta data, s-a impuscat in cap in drum spre sectia de vot pe care urma sa o pazeasca. Amanunte AICI.