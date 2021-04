Copil de 14 ani din Botosani prins la volan pe un drum national. In autoturism se afla si un barbat de 38 de ani

Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala dupa ce un copil de 14 ani a fost prins conducand un autoturism pe un drum national, a declarat joi, 8 aprilie, Delia Neniscu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.

Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 9 Vlasinesti au oprit pentru control pe DN 24 C un autoturism condus de un minor de 14 ani din comuna Mitoc, iar in masina, in dreapta sa, se afla tatal acestuia.

"In autoturism, in calitate de pasager se afla si proprietarul acestuia, un barbat de 38 de ani din aceeasi localitate, care a declarat ca i-a incredintat autoturismul minorului, desi avea cunostinta ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule", a afirmat Neniscu.

In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca autoturismul respectiv nu detine asigurare obligatorie, motiv pentru care fata de proprietar s-a luat masura sanctionarii contraventionale pentru incalcarea prevederilor Legii 132/2017, iar ca masura complementara au fost retinute certificatul de inmatriculare si placutele de inmatriculare.

"Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de conducere fara permis si incredintarea unui autovehicul unei persoane care nu detine permis de conducere", a mai precizat purtatorul de cuvant al IPJ.