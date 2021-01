Cum a vrut China sa pedepseasca tarile UE care interzic Huawei

In cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China dupa sapte ani de discutii, negociatorii Beijingului au incercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor chineze de telecomunicatii precum Huawei, relateaza luni DPA.

Dar UE a zadarnicit planul Beijingului de a insera o clauza in acest sens in documentul final, potrivit unui proiect de text al acordului obtinut luni de agentia de presa germana. Potrivit documentului, China a dorit sa-si rezerve dreptul de a refuza beneficiile deschiderii partiale a sectorului sau de telecomunicatii pentru investitorii din tarile "care blocheaza sau discrimineaza in mod arbitrar companii chineze de telecomunicatii in legislatie sau politica". Acest pasaj, care se gaseste intr-un proiect de text al acordului din 11 decembrie, a fost in cele din urma eliminat.

Comisia Europeana si China au anuntat la 30 decembrie ca au ajuns la un acord exhaustiv privind investitiile. Ambele parti inca finalizeaza textul acordului, cu detalii legale inca de rezolvat. Acordul trebuie de asemenea aprobat de tarile membre ale UE si de Parlamentul European, un proces ce ar putea dura cateva luni. O rezistenta considerabila a aparut impotriva acordului, criticii acestui acord fiind de parere ca el nu confera Bruxellesului suficienta putere pentru a raspunde preocuparilor privind drepturile omului si practicile de munca din China.

Echipa presedintelui ales american Joe Biden a exprimat de asemenea rezerve, spunand ca ar fi mai bine daca SUA si Europa ar avea aceleasi reguli in privinta China, pe fondul temerilor ca acordul ar ajuta Beijingul sa puna bete in roate relatiei transatlantice. Printre altele, acordul ar oferi companiilor europene acces la pietele chineze anterior inchise sau sever reglementate si ar facilita investitiile chineze in Europa.