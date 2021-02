Cum sa te pregatesti pentru examenul de permis in 2021?

Pentru ca tocmai a aparut Noul Cod Rutier 2021, o carte care explica pe intelesul tuturor Codul Rutier actualizat, oferim mai multe informatii despre cele mai bune metode prin care examenul de permis poate fi obtinut extrem de usor.

Toate materialele de studiu trebuie sa fie actualizate

Noul Cod Rutier 2021 aduce o serie de modificari interesante vechiului Cod pe care elevii trebuie sa le invete atunci cand urmeaza sa sustina examenul pentru permisul auto. Este important ca materialele de studiu utilizate sa fie noi si moderne, astfel incat sa ofere elevilor toate informatiile actualizate pentru a nu invata gresit subiectele de examen. De asemenea, este important de mentionat si faptul ca aceste informatii trebuie sa fie pastrate si dupa ce elevul a luat examenul de permis, pentru ca sunt utile in permanenta pentru viitorul sofer. Fara aceste cunostinte, un conducator auto nu se va comporta corect in trafic iar pericolul de a produce accidente grave creste. Primul pas in pregatirea corecta pentru examenul de permis este achizitionarea de materiale bune pentru studiu.

Inainte de a rezolva chestionare, trebuie parcursa cu atentie informatia teoretica

Cu ajutorul cartii Codul rutier 2021 elevul va invata mai intai toate informatiile teoretice adaptate intr-un limbaj pe intelesul tuturor. Pornind de la aceste informatii, se vor pune bazele teoretice pentru a incepe rezolvarea de chestionare in mod practic. Primul pas in acest sens este sa fie parcurs cu calm si liniste codul rutier in totalitate, de mai multe ori, pentru familiarizarea elevului cu toate notiunile din carte. Ulterior se poate trece la o invatare aprofundata.

Aprofundarea cunostintelor pe capitole

Aprofundarea cunostintelor pe capitole este foarte importanta si este cea care te ajuta sa inveti organizat. Din fericire si chestionarele auto sunt structurate in functie de aceste capitole, ceea ce inseamna ca odata ce elevul a invatat un capitol, poate sa se testeze si sa revina asupra lui daca nu a acumulat suficient de multe cunostinte. Dupa ce au fost parcurse astfel toate informatiile din Codul Rutier si dupa ce au fost sedimentate, se poate trece la urmatoarea etapa de pregatire.

Invatarea practica prin chestionare

Dupa ce elevul a terminat de invatat structurat pe capitole, poate trece la sedimentare. Exista chestionare de ansamblu, care combina intrebari din toate capitolele, asa cum se intampla si la examenul real. Rezolvand cat mai multe astfel de chestionare, este mult mai usor ca elevul sa sedimenteze pe termen lung informatiile pe care le-a memorat. Persoanele care se pregatesc corect pentru examenul de permis si urmeaza acesti pasi, nu doar vor promova examenul din prima incercare, dar vor memora toate aceste notiuni pe termen lung si le vor folosi atunci cand conduc.

Invatarea pentru examenul de permis trebuie sa inceapa din timp

Instructorii auto si profesorii de legislatie atrag atentia asupra faptului ca pregatirea pentru examenul de permis trebuie sa inceapa din timp si nu pe ultima suta de metri. Este foarte important ca elevii scolilor de soferi sa inceapa sa invete inca de cand se inscriu la scoala, atat la orele de legislatie, cat si in timpul liber. Cumpararea unei carti asa cum este Noul Cod Rutier, este primul pas pentru un studiu aprofundat.

Prezenta la orele de legislatie este importanta

Chiar daca foarte multi elevi ai scolilor de soferi au un program incarcat, este necesar ca acestia sa se prezinte la orele de legislatie, unde vor trebui sa raspunda la cat mai multe intrebari. Un alt aspect la fel de important este faptul ca la aceste ore elevul are ocazia sa puna intrebari si sa afle raspunsuri despre toate notiunile pe care nu le intelege. In felul acesta, este mult mai simplu si mai rapid ca elevul sa isi lamureasca toate problemele in ceea ce priveste rezolvarea chestionarelor.

Tinand cont de toate aceste sfaturi si invatand doar din materiale de buna calitate si cat mai actualizate, sansele de a promova proba teoretica a examenului de permis sunt mult mai mari. Atunci cand aceasta proba este luata din prima, timpul de la inscrierea la scoala de soferi si pana la obtinerea permisului este diminuat cu mult. In plus, promovarea din prima a probelor creste increderea noului conducator auto si stima de sine.