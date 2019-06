Cum va fi vremea astazi! Anunt de ultima ora

Vineri, 28 iunie, valorile termice vor fi in scãdere fatã de intervalul anterior, astfel cã se vor situa, in general, in jurul celor caracteristice acestei perioade, usor mai scãzute in nord-est.

Cerul va fi variabil, cu innorãri temporare dupã orele amiezii cand, pe arii restranse, vor fi ploi de scurtã duratã si posibil descãrcãri electrice, cu o probabilitate mai mare in zonele montane, precum si in sudul si sud-estul tãrii.

Vantul va sufla slab si moderat, local cu intensificãri temporare pe parcursul zilei in majoritatea regiunilor, viteze mai mari urmand a se inregistra in Moldova si pe creste. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 si 32 de grade, iar cele minime in general intre 9 si 16 grade.