Dăncila ignoră avizul negativ pe Codul Administrativ ca s-o serveasca pe Firea: "Îl vom adopta prin OUG, este aşteptat de mult timp"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanţă de urgenţă, pentru că va aduce "ordine în administraţie şi este aşteptat de mult timp".

S-a zvonit cu ceva vreme in urma ca Gabriela Firea a conditionat sprijinul pentru aripa "Dancila" din PSD de modificarea Codului Administrativ pin Ordonanta de Urgenta. Ea are nevoie sa infiinteze rapid 11 societati municipale in locul celor 22 declarate ilegal constituite de instanta prin sentinta definitiva. Cele 22 de companii au fost infiintate cu majoritate simpla in Consiliul general nu cu 2/3 din voturile consilierilor, cum prevedea legea. Firea tot nu are majoritate in Consiliu, asa ca ii trebuie sa fie modificat Codul Administrativ ca astfel de decizii sa se ia cu majoritate simpla. Acum Dancila va modifica acest fapt in favoarea Gabrielei Firea, care are nevoie ca patrimoniul si banii de la cele 22 de societati sa fie transferate la cele 11, sperand ca scapa astfel de falimentarea Bucurestiului.



„Un Cod administrativ este aşteptat de foarte mulţi ani, s-au făcut paşi importanţi, acest Cod a fost dezbătut în Parlament, noi am preluat ceea ce a fost votat în Parlament şi ştim că acest Cod administrativ ar aduce ordine în administraţie. Vorbea domnul Teodorovici de problemele pe care le întâmpinăm în administraţia publică. Un Cod administrativ, care poate nu este perfect, poate mai trebuie modificat în anumite puncte, ar duce această ordine în sistemul administrativ", a spus premierul, la o dezbatere.

Guvernul nu renunţă astfel la adoptarea Codului Administrativ, în ciuda apelurilor venite din partea Opoziţiei şi a avizului negativ din partea Consiliului Economic şi Social (CES). Dăncilă a menţionat că avizul CES este consultativ. Ea a adăugat că trebuie dus la bun sfârşit ceea ce a promis şi că ar fi nevoie de „puţin consens" şi un dialog constructiv pentru a putea pune în aplicare proiecte importante pentru ţară.

„Vrem să vedem ce anume a obiectat ca să răspundem acestor obiecţii. Vom merge la următorul CES şi îi vom chema pe cei care sunt direct interesaţi de Codul administrativ, cei care lucrează în administraţie, primarii, preşedinţi de consilii judeţene, toţi cei care şi-au dorit de atâta timp acest Cod administrativ. Din punctul meu de vedere, răspunzând acestor observaţii, eu cred că Codul administrativ trebuie adoptat, trebuie să avem o discuţie atât cu reprezentanţii sindicatelor din CES, dar şi cu cei care sunt beneficiarii Codului şi îl vom adopta prin ordonanţă de urgenţă", a spus premierul la dezbaterea „Upgrade România: marile proiecte de investiţii în 2019".