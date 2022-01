Daca nu le-a mers cu vaccinul incearca cu masca FFP-2. Declarata toxica pe motiv de grafen in mai multe tari europene

O stire a fost reluata masiv de televiziunile platite de guvern pe fond de pandemie. Anume ca Nicolae Ciuca si liota sa de aserviti Bruxelles-ului vor sa introduca obligatoriu masca FFP-2 in locul obisnuitei masti chirurgicale.

Nu discutam aici daca portul mastii ajuta sau nu la oprirea pandemiei (sunt mai multe studii care spun ca nu, altele ca da), dar constatam ca o masca de tip chirurgical (bleu) costa 0,20 lei, invreme ce o masca FFP-2 costa in jur de 1 leu (de cinci ori mai mult), ceea ce, daca acestea devin obligatorii, relanseaza afacerile cu achizitii din timpul pandemiei. Daca guvernantilor nu prea le-a mers cu vaccinarea romanilor, deci "mai subtire" cu comisioanele de la Big Pharma, acum reconsidera situatia pe baza mastilor.

Televiziunile aservite deja transmit zi si noapte mesajul ca "masca FFP-2 se dovedeste extrem de eficienta pentru varianta Omicron a coronavirusului", ceea ce este evident o tampenie, pentru ca virusul a suferit mutatii la nivelul proteinei spike, dar altfel nu si-a schimbat dimensiunile (diametrul), ca atare daca nu trecea pana acum prin mastile chirurgicale nu o face nici acum.

Pe langa asta, mastile FFP-2 contin grafen ca "adjuvant" care ar "ucide bacterii si alte micro-organisme", numai ca diferite autoritati sanitare din Europa atrag atentia ca acest grafen are potential toxic in organism si nu se cunosc prea multe date pe termen lung asupra sanatatii, asa ca recomanda sa nu fie folosite, mai ales timp indelungat, iar in unele state au fost chiar oprite de la comercializare. Franta, care altfel acorda interes deosebit masurilor de prevenire, inclusiv vaccinare in masa, nu recomanda mastile FFP-2 pe care guvernul Ciuca vrea sa le faca obligatorii.

Iar daca ar fi sa discutam si o "teorie a consipiratiei", conform acesteia oxidul de grafen s-ar afla si-n vaccinurile anti-Covid, de data asta ca "adjuvant imunitar", cunoscut ca "ajuta la declansarea mai rapida a raspunsului imunitar fata de componenta de baza a vaccinului" (in cazul nostru ARN mesager sau proteina spike). Doar ca mai multi cercetatori atrag atentia ca oxidul de grafen este toxic, nu se elimina rapid din organism si produce daune la nivel microcelular. De multe ori ireversibile.

Grafenul, conform acestei teorii a conspiratiei ar avea rolul fie de a "imbolnavii oamenii planetei" pentru a reduce numarul acestora, fie pentru a controla populatia, intrucat oxidul de grafen in combinatie cu alte metale precum aluminiumul pot dezvolta nanoboti. Adevarat, sau nu, Ciuca si gașca sa vor sa faca un nou experiment pe romani, intrucat in nicio alta tara masca FFP-2 nu e obligatorie!