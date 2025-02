Dan Diaconescu a avut ocazia să-și vândă partidul Seriviciilor Secrete. De ce nu a dat PPDD în schimbul unui bloc care azi valorează 40 de milioane de euro

Dan Diaconescu a fost invitatul Denisei Rifai la emisiunea "40 de întrebări". Una dintre întrebările roșii a fost dacă a deranjat vreodată pe cineva și cu ce preț a reușit să rămână în picioare.

Întrebat de moderatoare pe cine crede că a deranjat de-a lungul timpului, omul de televiziune a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri:

"Pe câteva persoane din cadrul Cupolei, cum o denumesc eu. Consider în continuare că România este un stat mafiot. S-a tot spus de diferite voci, însă eu am trăit pe pielea mea. Pe toată planeta există mafie și statul se luptă cu mafia, din păcate în România chiar statul este mafia.

Pe cine am deranjat? Oameni din conducerea statului român, ca să vă răspund direct, mi-au oferit anumite lucruri concrete, la o negociere sumară, pentru a fi achitat în acest dosar. (n.r. cazul de șantaj al primarului Ion Moț). Mi-au oferit așa: au început cu un bloc... trec mereu pe lângă el. Acest bloc mi-a fost oferit în mod concret de această organizație, un bloc de 10.000 de metri utili care astăzi valorează 40 de milioane de euro, e într-o zonă adiacentă cartierului Primăverii.

Mi-a fost oferit acest bloc ca să dau partidul meu Serviciilor Secrete care căutau atunci o formațiune politică, una care să-i reprezinte în Parlament. Fusese operațiunea Big Brother, o operațiune celebră care căzuse la votul organic din Parlament. Și atunci Serviciile Secrete, disperate, au anunțat că trebuie să-și facă propriul partid politic și să ia puterea în Parlament. Pentru asta aveau nevoie de oameni cu carismă..."

Denise Rifai l-a întrerupt: Cine conducea la vremea respectivă Serviciile Secrete?

Dan Diaconescu a răspuns: E cunoscută situația! Domnul Maior, domnul Coldea, toți apropiații lor de pe scena politică aveau deja câțiva reprezentanți la vârf în cadrul unor partide politice. Era partidul UNPR, erau oameni din PSD și din PNL care culisau în jurul acestei "Cupole" sub care ai au vrut să mă atragă fiindcă le trebuia un lider.

Ei voiau să mă pregătească pe mine pentru a fi președintele României. Am avut discuții! Oamenii aceștia din 2009 - 2010 aveau nevoie de un înlocuitor pentru Traian Băsescu, bineînțeles un om al lor.

Denise Rifai a pus degetul pe rană: Regretați acum că nu ați acceptat blocul?

Dan Diaconescu, zâmbind: Of, și acum pe drum spre dumneavoastră l-am văzut, am trecut pe lângă el... Tot timpul mă ia o durere în stomac, nu sunt fluturi, sunt altceva... Mă gândesc că ar fi fost bine să iau blocul. Luam blocul, mai luam și niște bani pe lângă bloc, luam achitare, luam libertate și eram la putere și astăzi și cred că veneam la dvs. în emisiune în calitate încă de președinte, mai aveam câteva zile până la alegerile următoare, fiindcă urma să fiu președinte 10 ani, dar a fost adus de la Sibiu altcineva în momentul în care eu am defectat.