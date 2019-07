Dancila, contrata dur in Parlamentul European la prezentarea bilantului: Guvernul dvs nu se ridica la inaltimea UE!

Premierul Viorica Dancila a efectuat, marti, o vizita de lucru la Strasbourg, ocazie cu care a prezentat in plenul Parlamentului European bilantul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

In programul premierului a figurat si o intalnire cu noul presedinte al Parlamentului European, David Sassoli. Interventia premierului Dancila in PE a fost programata sa inceapa la ora 16 si a avut loc intr-o sala aproape goala. In discursul sau, sefa Executivului a vorbit despre realizarile Guvernului de la Bucuresti si ale functionarilor care si-au indeplinit sarcinile. La randul lor, reprezentantii grupurilor politice au laudat si au criticat presedintia rotativa a Romaniei.

Cel mai dur a fost Phillipe Lamberts (Verzi), care a reamintit in sedinta de plen reprimarea brutala a mitingului din 10 august de la Bucuresti si atacurile la adresa justitiei lansate de PSD-ALDE. La randul sau, Dragos Tudorache (Renew) a cerut explicit presedintiei finlandeze, care abia a demarat, sa deblocheze negocierile pentru functia de procuror sef european, pentru care candideaza Laura Codruta Kovesi.