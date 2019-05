Daniel Zamfir, reactie dura dupa motivarea CCR: ''Ranjetul sarcastic si ironiile celor care credeau ca au reusit, o sa le iasa pe nas!''

Lipsa solicitarii avizului Consiliului Economic si Social in cazul Legii pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a dus la nesocotirea prevederilor constitutionale, noteaza Curtea Constitutionala a Romanei (CCR) in motivarea deciziei prin care au admis sesizarea cu privire la proiectul de act normativ.

„VA GARANTEZ CA VOI REVENI! Ranjetul sarcastic si ironiile celor care credeau ca au reusit, o sa le iasa pe nas! Voi redepune saptamana viitoare toate cele trei legi anti-camatarie! Sprijin politic exista, asa ca, baieti, ori sunteti corecti, ori, drum bun, cale batuta!", scrie Zamfir pe Facebook.

Pe 13 martie, CCR a admis sesizarea PNL si USR asupra proiectului referitor la Legea pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Potrivit motivarii, Curtea constata ca obiectia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece din consultarea fisei legislative a legii criticate rezulta ca avizul acestei autoritati nu a fost solicitat. Astfel, arata judecatorii constitutionali, potrivit art.1 alin.(5) din Legea fundamentala, "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie". Or, dispozitiile articolului 2 alineatul (2) litera e) din Legea 248/2013 prevad obligatia initiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul Consiliul Economic si Social in cazul in care reglementarile preconizate vizeaza domeniile de specialitate ale Consiliului.

"In acest sens, se observa ca legea criticata vizeaza unul dintre aceste domenii, respectiv protectia consumatorului, astfel cum rezulta din expunerea de motive a legii. Prin urmare, in lipsa solicitarii avizului cu prilejul declansarii procedurii parlamentare de legiferare a actului normativ examinat, reiese ca au fost nesocotite prevederile art.1 alin.(5) din Constitutie. Data fiind materia de reglementare a propunerii legislative in discutie, era obligatoriu sa fi fost solicitat avizul Consiliului Economic si Social, in sensul consultarii acestuia, ca organ de specialitate consultativ al Parlamentului si al Guvernului, neavand relevanta daca legiuitorul, in opera sa de legiferare, ar fi tinut sau nu seama de continutul acestuia. Ignorarea principiului constitutional al obligativitatii respectarii legii in cursul procedurilor parlamentare de legiferare ar plasa legiuitorul pe o pozitie privilegiata, interzisa de principiul constitutional al egalitatii, consacrat de art.16 alin.(2) din Legea fundamentala, potrivit caruia 'Nimeni nu este mai presus de lege", se precizeaza in document.