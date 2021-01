De ce nu putem alege intre Moderna si Pfizer atunci cand ne vaccinam

Romania va primi miercuri primele 14.000 de doze de vaccin anti COVID-19 produs de compania Moderna. Acestea vor intra in tara pe cale terestra si vor ajunge la Institutul Cantacuzino, in centrul national de stocare.

Persoanele care se vaccineaza in aceasta perioada nu pot insa opta pentru imunizarea cu vaccinul Moderna sau pentru vaccinarea cu produsul Pfizer, spun specialistii. Motivul e simplu: accesibilitatea la vaccinul produs de compania Moderna, care este mult redusa. "Nu vad cum putem sa impartim 14.000 de doze astfel incat pacientii sa poata sa aleaga cu care dintre seruri sa fie facuta imunizarea. Dozele pe care Romania le va primi de la compania Moderna sunt foarte putine comparativ cu celelalte doze de la Pfizer/BioNtech. Cum ar fi daca cineva ar alege sa se vaccineze cu vaccinul Moderna intr-un centru, altul in alt centru, cum repartizam dozele? E o intrebare la care este greu de raspuns", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Gindrovel Dumitra, seful Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei.

Potrivit acestuia, daca de la Moderna vin, intr-o prima etapa, 14.000 de doze, de la Pfizer intra 150.000 de doze saptamanal in Romania. "Apoi, daca ne-am astepta la o cantitate mai mare in viitor, ea nu va fi semnificativ mai mare, pe motiv ca la nivelul Comisiei Europene cu Pfizer/BioNtech au fost contractate mai intai doua sute de milioane de doze, apoi trei sute de milioane de doze. Exista varianta de a prelungi pana la sase sute de milioane de doze acea contractare. In schimb, compania Moderna nu a putut sa puna la dispozitia Comisiei Europene decat 80 de milioane de doze, o cantitate mult mai mica, ceea ce inseamna ca accesibilitatea la Moderna va fi foarte redusa", a completat medicul de familie.

Intr-o interventie televizata, coordonatorul Campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita a precizat ca alegerea cu privire la serul utilizat pentru imunizare va apartine medicului vaccinator. "Evaluarea se face de catre personalul medical din centrul de vaccinare. Exista o diferenta intre cele doua tipuri de vaccinuri. Moderna e indicat la persoanele de peste 18 ani, iar Pfizer la cele de peste 16 ani. Decizia va fi a medicului si a personalului din centrul de vaccinare tinand cont de disponibilitate. Volumul dozelor livrate de Moderna este mic. Nu putem sa garantam ca in fiecare centru de vaccinare vor exista cele doua tipuri de vaccin. Vom aloca dozele de la Moderna impreuna cu cele de la Pfizer in centrele cu flux ridicat de vaccinare", a spus Gheorghita.

Cu privire la acest aspect, reprezentantul medicilor de familie arata ca, avand in vedere diferentele foarte mici intre cele doua seruri aprobate pe piata, alegerea o reprezinta strict disponibilitatea vaccinului. "In fapt, eu ca medic nu am ce sa decid pentru ca ambele vaccinuri sunt cu eficacitati similare si cu profil de siguranta similar. Eu as trimite, de pilda, Moderna intr-un judet si as vaccina tot judetul respectiv cu Moderna, pentru ca nu putem sa trimitem jumatati de flacoane in judete diferite. Vorbim de vaccinuri aproape similare, nu as gasi elemente care sa favorizeze un vaccin sau altul. Compozitia la nivel de excipienti este aproape similara, sunt diferente aproape nesemnificative. Difera conditiile de transport, intervalul la care e administrat, si doza din produs", a conchis Gindrovel Dumitra.