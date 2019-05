Dedicatii pentru interlopi facute de consilierul primarului

Ionut Nasleu, consilierul primarului Timisoarei Nicolae Robu, a fost filmat in timpul unei petreceri dintr-un club de manele in momentul in care da dedicatii pentru mai multi interlopi din oras.

Potrivit presei locale, consilierul este extrem de generos si ii plateste pe lautari in euro. Potrivit jurnalistilor la petrecerea respectiva s-a mai aflat si un alt consilier personal al primarului Robu, care a si fost cameraman de ocazie. Consilierul primarului Robu apare si in mai multe fotografii publicate pe Facebook alaturi de Lucian Boncu, un interlop condamnat recent pentru amenintari.

Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a avut un prim punct de vedere cu privire la aceasta situatie. "M-am informat ce s-a intamplat. Filmarea e de anul trecut, nu e de actualitate. A fost readusa de un ziar local. Ma simt inconfortabil sa vad asa ceva. Domnul Nasleu a castigat increderea mea. Are anumite apucaturi care nu imi plac. S-a expus in acel club, unde n-a fost niciun interlop cu el la masa, dar are anumite prietenii vechi. Nu intru in detalii, nu e cazul. A lucrat in SRI si s-a ocupat chiar de domeniul acesta al lumii interlope. Asa a intrat in contact cu aceste persoane. Nu il onoreaza sa aiba o asemenea conduita si l-am criticat. I-am cerut sa nu mai faca asa ceva. El nu mai este consilierul meu personal. Nu era cazul sa il pedepsesc, oamenii nu pot fi judecati din aceasta cauza", a spus Nicolae Robu.