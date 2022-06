Dezastru la Tarom: Consilierul directorului companiei informează Guvernul și Curtea de Conturi despre probleme grave

Un consilier al directorului TAROM, Cătălin Butu, afirmă într-o informare trimisă ministrului Transporturilor, președintelui CA TAROM și președintelui Curții de Conturi, că situația de la TAROM poate duce nu doar la un colaps financiar ci inclusiv la punerea în discuție a siguranței pasagerilor de la bordul aeronavelor.

Textul integral al informării:

„Prezentare situatie CRITICA TAROM și solicitare trimitere control al Curtii de Conturi si al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Numele meu este Catalin BUTU si din Ianuarie 2022 ocup functia de Consilier al Directorului General al Companiei Nationale TAROM SA. Am peste 25 de ani de experienta in domeniul aviatic ocupand istoric functii de management in companii din si din afara Romaniei. In compania TAROM am fost format de la varsta de 19 ani si am avansat, trecand prin toate etapele necesare pana la functia de Sef escala BEIJING, PRC. Fac acest preambul pentru a sublinia ca personal consider ca urmatoarele pot fi asumate si considerate o opinie avizata.

Motivul acestei prezentari este escaladarea la un nível fara precedent al problemelor cu care se confrunta compania ducand nu doar la riscul unui colaps financiar cauzat de pierderile zilnice ci la punerea in discutie a sigurantei pasagerilor la bordul aeronavelor TAROM.

Va solicit prin prezenta adresa analiza de urgenta si impunerea masurilor care sint necesare pentru stabilizarea TAROM, impunerea aceastora, calcularea prejudiciilor si inceperea demersurilor de recuperare a acestora de la persoanele responsabile.

In anul 2019 s-a demarat planul de restructurare al companiei, PWC fiind compania desemnata pentru audit si implementare masuri.Planul nu a fost prezentat in intern acest fapt lasand loc de speculatii, angajatii buni au parasit compania iar cei ramasi, inca subiect al evaluarilor pur si simplu stau si astepta o decizie fara a mai fi motivati as lucreze. Deprofesionalizarea este la nível ridicat pentru ca nu s-au mai efectuat cursuri de pregatire iar din extern aparent nu se pot face recrutari. Acest fapt a dus la lipsa de personal in departamente cheie (zbor, tehnic, operational, achizitii).

Activitatea directorului general este aproape imposibila singurele decizii de numire pe functii fiind pur si simplu compromisuri, raul mai putin rau. Angajatii ramasi sint posesorii unei mentalitati invechite incapabili sa se adaptateze la trendul pietii. In fapt lipsa de informare si caracterul la nível personal ii face incapabili sa fie productivi. Numarul lor insa blocheaza efectiv activitatea companiei si a celor care mai vor sa incerce solutii.

Revenirea rápida la activitate dupa pandemia Covid a creat mari dificultati TUTUROR operatorilor iar TAROM se confrunta cu probleme similare dar sintem insa intr-un moment in care se pot recupera pierderile cu masurile potrivite. TAROM din pacate este spectator pasiv, intr-o regresie de personal si reduceri de zboruri.

Exemple:

-cursele regulate pierd istoric, este un fapt, nu EXISTA un mod de calcul al costurilor coerent care sa aiba ca baza ACMI, calculul este facut prin comparatie a costurilor istorice si cu alte companii rivale.In egala masura cursele charter sint incarcate discretionar si cu pierderile de la cursele regulate facand practic posibila vanzarea lor doar in situatii de exceptie cand clientii nu au solutii.Brandul TAROM care vinde si inspira incredere nu este folosit deloc.

-modalitatea de calcul a costurilor (ACMI)este gresita si se folosesc ca reper anii precedenti rezultand la final de un alt rezultat. Acest lucru duce la teama de a semna contracte si de a se asuma aceste zboruri.

-planul de zbor pe sezonul de vara necesita aproximativ 220 insotitori bord in prezent mai avem cca 180.In week-endul abia trecut un numar de 24 de insotitori cabina au declarat concediu medical sau inapt. Pierderile cauzate de anulari depasesc 1 milion de euro. Motivele reale sint ascunse chiar si fata de directorul general.

- conform planului de restructurare aeronavele de tip A318 vor fi retrase din flota in acest an, efectul asupra resursei umane a fost ca un numar semnificativ de piloti au plecat deja nemaiasteptand sfarsitul de an, lasand fara solutii de planificare la zbor. Deci avem aeronave dar nu piloti. Nu este demarata procedura de recrutare. Mentiunea pe aceste subiect este ca resursa de piloti si personal certificat tehnic este cea mai pretioasa, timpul de formare fiind de peste 3 ani.

-din lipsa personal departamentul achizitii lucreaza in regim 8-16 .Activitatea achizitii este H24 avand in vedere ca piesele care se strica nu au program. O piesa necesara in weekend se comanda abia in lunea urmatoare. Conform CE 263 penalizarile pentru intarzieri incep de la 250euro/pasager.Un avion transporta in medie cca 400 pasageri zilnic.

- flota Tarom este utilizata la o capacitate redusa discretionar din perspectiva locurilor diponibile in cabina. EX Boeing 737-700 curent 116 locuri, capacitate de la producator 144locuri. Un calcul al directiei comerciale arata venituri de 35.000euro pe saptamana per avion la um cost de modificare a configuratiei de maxim 150.000Euro.

-capabilitatile TAROM sint folosite doar in intern un exemplu fiind hangarul TAROM , singurul de altfel pe aeroportul Otopeni. Acest hangar ar putea oferi servicii catre toti operatorii si genera un profit urias. Alti operatori isi muta pe alte aeroporturi aeronave cu costuri considerabile cand ar putea sa beneficieaze de serviciile TAROM.

De la angajare am prezentat o serie de oportunitati unde TAROM poate dezvolta colaborari imediate cu beneficii reale. Mentionez urmatoarele:

- semnare de contracte de tip ACMI(airline -airline) unde efortul operational este transferat catre client, TAROM beneficiind de plata in avans a ACMI, deci predictibilitate pe venituri

- extinderea capabilitatilor tehnice MRO TAROM pe baza Otopeni pentru servicii de intretinere tehnice baza si linie catre operatori .

- folosirea licentei de operator aerian (AOC)-Tarom pentru hosting aeronave si operarea lor in comun in proiecte de charter sal/si pe rute long haul.

Desi exista contracte semnate si scrisori de intentie de la parteneri reputabili NIMIC nu se doreste a fi semnat si se BLOCHEAZA intern motivand proceduri interne existente.

Va rog ca masuri urgente sa dispuneti un control asupra:

-modului de calcul al costurilor la cursele regulate.

-modului de calcul ACMI pentru cursele regulate

-modul in care se inregistreaza costurile, fiind intarzieri de peste 3 luni

-modului in care se prioritizeaza solutiile comerciale in caz de iregularitati de zbor un exemplu clar fiind cursele de Hurgada din acest weekend unde peste 800 pasageri au fost adusi in tara cu alte companii , cu intarzieri de peste 10 ore,pentru ca directia comerciala TAROM a prioritizat cursele regulate care aduc pierderi.

Pierderile de venituri, penalizarile si imaginea pierduta sint la acest moment de peste 2 milioane EURO.

-modului in care se semneaza contractele, necesitatea notelor de fundamentare solicitate intern si prezentate ca fiind obligatorii sa aiba aviz de la un numar ilogic de persoane din companie, acest lucru ducand la blocaje discretionare si/sau intarzieri in decizii.Un exemplu este faptul ca departamentul comercial si financiar folosesc serviciile unui jurist altul decat cel cu drept de semnatura.

-organigramei si a lantului decizional

Cu asumarea a ceea ce am pus in pagina,ca fiind realitate, va informez ca tot ce nu este operare regulata este pur si simplu BLOCATA cu pierderi pe care va rog pe dumneavoastra sa le evaluati".